Una mala higiene bucal aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular

- Foto: Universal Images Group via Getty

- Foto: Universal Images Group via Getty

Según una investigación de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) que se relacionará en la Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares 2023 de la American Stroke Association, la buena higiene oral tiene incidencia en reducir el riesgo de cardiopatías, donde el frecuente cepillado de dientes es el hábito fundamental.

Tal y como lo presenta en un comunicado la AHA, según la American Stroke Association, el accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, que en algunos casos provoca discapacidad.

Es entonces que la Clínica Mayo explica que un ictus ocurre cuando el cerebro deja de recibir sangre y sus células empiezan a morir, por lo que es de tal importancia actuar de manera inmediata para impedir daños mayores en él.

“Si el accidente es muy intenso, puede ocasionar la muerte de forma inmediata. Según la OMS, el 80 % de los AVC prematuros son prevenibles”, asegura la organización internacional en un artículo publicado en el año 2020.

El informe reitera los estudios ya hechos en donde se informa la relación que tienen las enfermedades orales con la presión arterial alta junto a otros problemas del corazón, como la gingivitis y la periodontitis.

Gingivitis - Foto: Getty Images/iStockphoto

Gingivitis

Como lo indica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), es “la inflamación de las encías”, el principio de la periodontitis que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”.

Se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que una gingivitis puede ser provocada, ya sea por una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento profesional, el consumo excesivo de tabaco y/o dientes que no están alineados.

Periodontitis

Esta afección impacta las encías cuando están irritadas, por lo que ocasiona la caída de los dientes, siendo esta enfermedad la que experimentan más los adultos.

La hinchazón provoca mal aliento, sangrado, sensibilidad y encías de color rojo intenso, debido a la inflamación.

“Se estima que las periodontopatías graves afectan aproximadamente al 19 % de los adultos, lo que representa más de mil millones de casos en todo el mundo”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La acumulación de placa puede causar sangrado en las encías. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hallazgos de la investigación

La investigación explica que el deterioro de la salud cerebral se evidenció tras exámenes “a través de imágenes de resonancia magnética de los cerebros de los participantes: hiperintensidades de la materia blanca, definidas como daños acumulados en la materia blanca del cerebro”, donde se vio comprometida desfavorablemente la movilidad y el equilibrio.

La conclusión de esta investigación señala que quienes son propensos a tener caries y/o no tienen dientes, aumentan en un 24 % el riesgo de un accidente cerebrovascular.

Los accidentes cerebrovasculares son una causa importante de muerte en el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe recordar que, según MedlinePlus, la caries “es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte”.

Por consiguiente, las caries aparecen porque las bacterias que hay en el organismo se mezclan con comida, creando una placa bacteriana que, si no es eliminada y dura un largo tiempo en la boca, causa varios daños en ella.

En conclusión, para el autor de dicho estudio, Cyprien Rivier, estudiante del postdoctoral en neurología en la Escuela de Medicina de Yale en Connecticut: ”La mala salud bucal puede causar deterioros en la salud del cerebro, por lo que debemos tener mucho cuidado con nuestra higiene bucal porque tiene implicaciones mucho más allá de la boca”.

De igual manera, el experto señala que se deben llevar a cabo más estudios en donde se percate si la mejora de la salud oral disminuye el riesgo de ictus.