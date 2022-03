Universidad de Harvard revela los factores que no dejan bajar de peso

Son muchos los mitos que hay sobre las dificultades para bajar de peso. Un factor que está claro por parte de los expertos es que la alimentación y el ejercicio son fundamentales para comenzar con el proceso de perder esos kilos de más.

Cuando las personas sufren de sobrepeso y obesidad buscan diversos métodos para bajar de peso, no solo por el tema estético y la figura del cuerpo, también por el bienestar del organismo, pues esos kilos de más aumenta el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

En el portal Mejor con salud señalan que “una buena alimentación y una continua rutina de ejercicio son esenciales para bajar de peso. Sin embargo, no son los únicos esfuerzos que se deben realizar, ya que hay otros factores que influyen en el peso”.

Además de la dieta y el ejercicio, un reciente estudio de la Universidad de Harvard ha detectado tres motivos por los que no se logra adelgazar, a pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer para alcanzar este objetivo.

El primero es que no se toma un descanso suficiente y las horas necesarias para tener un sueño reparador, así lo cita el portal El Confidencial. “Se trata de un error muy común y afecta de forma considerable al descanso y, por tanto, al peso, ya que el cuerpo busca la forma de conservar energía reservando más grasas que cuando se duerme lo suficiente”, señala el mencionado sitio web.

Otro motivo es que no se hace deporte o se realiza de una forma inadecuada. “La tendencia de la gente es realizar ejercicios que resultan cómodos, pero que no activan el metabolismo, por lo que no se incentiva la pérdida de peso”, destacó El Confidencial.

El estudio de la Universidad de Harvard explica que para poder adelgazar se debe “imponer un déficit calórico al cuerpo”, y para lograrlo solo se debe realizar rutinas de ejercicios adecuadas.

El otro factor es una alimentación balanceada, en donde no solo basta con consumir frutas y verduras y evitar alimentos con exceso de grasas, sino que para alcanzar los objetivos se debe realizar una dieta con la asesoría de un nutricionista.

En el sitio web Mejor con Salud también explican que un error que comenten las personas cuando quieren bajar de peso es no hidratarse bien.

“La mayoría de los nutricionistas recomiendan consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, complementando una alimentación saludable. Este valioso líquido es esencial para hidratar el cuerpo y respaldar el funcionamiento de sus sistemas más importantes”, indica Mejor con salud.

El estudio de la Universidad de Harvard señala que hay que hacer ejercicio adecuadamente para tener mejores resultadas parta bajar de peso. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Los especialistas reafirman que beber agua ayuda para “los procesos de desintoxicación y, a su vez, contribuye a controlar la ansiedad por la comida”, así lo determinó un estudio publicado en Clinical Nutrition Research.

El estrés es otro factor que impide bajar de peso. “Estar sometido de forma constante a un proceso de estrés hace que el cortisol aumente en el cuerpo y, de esta forma también el apetito hacia alimentos poco saludables”, así lo explica el sitio web Adelgar.

El mencionado portal afirma que el estrés hace que las personas busquen satisfacer los problemas personales con “esos antojos de comida que nos “reconfortan” y que, habitualmente, suelen estar cargados de azúcar, carbohidratos y grasas saturadas”

Además, el estrés aleja a las personas del ejercicio, que es otro aspecto fundamental para bajar de peso. “Asimismo, cuando el estrés forma parte del día a día, genera la sensación de fatiga, depresión y cansancio”, advierte el portal Adelgar.