Vientre plano: ¿cuánto tiempo se tarda en conseguirlo?

Conseguir un vientre plano es un objetivo que asecha tanto a hombres como a mujeres y tiene como enemigos de primera una alimentación poco balanceada, el sedentarismo, entre otros factores que influyen en tener un abdomen plano.

Para lo anterior, muchas personas buscan fórmulas mágicas y métodos rápidos para lograr disminuir tallas. Sin embargo, hay que tener cuidado con procedimientos que causen nuevas enfermedades en el organismo.

El peso ideal para cada persona depende de varios factores, como estatura, masa muscular y sexo. Mantenerlo previene la acumulación anormal o excesiva de grasa, la cual representa un gran riesgo para la salud.

Bajar de peso y marcar el abdomen no es fácil y requiere compromiso. Además de llevar una alimentación saludable, baja en calorías y grasas, la práctica de ejercicios específicos es la clave para alcanzar este propósito, según consideran expertos de la Universidad de Harvard.

Cabe resaltar que cada cuerpo es diferente, por lo que los resultados de una rutina de ejercicios y de una dieta equilibrada pueden variar. Sin embargo, según el entrenador personal Max Dimarco, citado por el portal Men’s Health, después de cuatro semanas se debe saber si el entrenamiento está funcionando o no.

En ese tiempo, los cambios que el cuerpo podría notar no tienen que ver necesariamente con tonificación de áreas en el cuerpo o pérdida de peso. También se puede ver la mejoría en varios aspectos de la salud y la energía que se recoge para afrontar tareas diarias.

Teniendo en cuenta que el abdomen es una de las áreas que las personas buscan mejorar con rapidez, el portal Business Insider en su sección de salud informó que precisamente esa zona es una de las que más tiempo tarda en perder grasa.

Citando al experto en deporte David Marchante, el medio asegura que para empezar a ver resultados favorables en el vientre se debe esperar, con paciencia y constancia, alrededor de 16 semanas, lo que equivaldría a cuatro meses.

Lo importante en este proceso es no dejar de lado el objetivo si no se ven resultados rápidos. Además, conseguir bajar de peso y marcar el abdomen paulatinamente, sin forzar al organismo, logrará que los resultados perduren más y no se vean afectados otros órganos.

Una de las estrategias para bajar de peso saludablemente es fijarse metas realistas, es decir, no es necesario bajar todos los kilos de más rápidamente. Para perder un kilo a la semana, se deben quemar mil calorías más de las que se consumen por día. Es decir, una dieta baja en grasas ayudará a que el esfuerzo físico sea menor.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la educación e investigación médica, explicó que perder el 5 % del peso actual puede ser uno de estos objetivos realistas. Por ejemplo, si se pesa “180 libras (82 kilogramos), ese porcentaje [a bajar] son 9 libras (4 kilogramos)”.

Así mismo, cuando se estén fijando las metas, se debe pensar tanto en el proceso, como en el resultado. Caminar todos los días durante 30 minutos es parte del proceso. Perder cierta cantidad de libras es un objetivo de resultado.

Aunque un resultado específico no es necesario, sí es importante dejar definidos los procesos. De este modo, el cuerpo se alejará del sedentarismo y de las rutinas o dietas dañinas.