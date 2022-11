Vinagre de manzana para proteger el hígado, mejorar la digestión y combatir la diabetes

El vinagre de manzana es uno de los productos más populares por su uso en remedios naturales para tratar diferentes afectaciones como el sobrepeso, los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre, también para tratar algunos síntomas de la diabetes.

Los expertos explican que el vinagre de manzana es un alimento fermentado que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobiana; por todas estos beneficios se puede utilizar para ayudar en el tratamiento de afectaciones como el acné, además de proteger contra enfermedades cardiovasculares y prevenir el envejecimiento precoz.

Entre los beneficios que brinda el vinagre de manzana al cuerpo se destacan su efecto protector con el hígado, sus beneficios a la digestión y que ayuda a combatir la diabetes.

El vinagre de manzana es rico en ácidos gálico, clorogénico, málico, láctico y cítrico, los cuales ayudan al buen funcionamiento del hígado y reducen la acumulación de grasas, esto es conocido científicamente como esteatosis hepática.

Sobre la diabetes, los especialistas indican que el tipo 2 de esta enfermedad se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en sangre, puede ser por la resistencia a la insulina o por la incapacidad para producirla.

El azúcar alto en la sangre también puede ser un problema en las personas que no tienen diabetes, por ello, esta podría ser una de las principales causas de envejecimiento y de otras enfermedades crónicas, así lo destacan en el portal Healthline.

Otro de los compuestos del vinagre es la pectina, la cual es una fibra soluble que actúa disminuyendo la absorción de carbohidratos en el intestino, además, “ayuda en el control de los picos de glicemia y en la pérdida de peso, control de la diabetes y a tener una buena digestión”, así lo explican en el portal Tua Saúde.

Otros beneficios del vinagre de manzana:

1. Contribuye en la pérdida de peso: Tua Saúde explica que al contener ácidos y pectina, producen un efecto saciante, no permitiendo la ingesta de otros alimentos. Además de ser un antioxidante que puede ayudar a eliminar la grasa depositada en el organismo.

2. Eliminar bacterias: una de las propiedades del vinagre de manzana es ser antimicrobiano, por lo que tiene la capacidad de eliminar bacterias, ya sea que estas se encuentren en alguna zona del cuerpo, o en la superficie de algún elemento. Asimismo, puede ayudar a conservar los alimentos protegiéndolos de bacterias como el E. coli.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, señala que “escherichia coli (E. coli) es una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas pueden causar graves intoxicaciones alimentarias”.

Según la entidad internacional, esta bacteria desarrolla enfermedades graves luego de la ingesta de alimentos contaminados.

¿Cómo consumir vinagre de manzana?

Existen tres maneras para incluir el vinagre de manzana en el día a día:

Para la limpieza del rostro: como se indicó más adelante, el vinagre de manzana es usado para contrarrestar el acné, por lo que se debe diluir en agua, para luego aplicarlo en las zonas afectadas, y lavar con abundante agua.

En la preparación de alimentos: es un aliado como vinagreta para ensaladas.

Además, se puede beber diluido con agua antes de cada comida, ya sea en el desayuno, la comida, o el almuerzo.

Cabe señalar que la manzana es una fruta rica en antioxidantes, mismos que ayudan a reparar las células del cuerpo, explica Tua Saúde, por lo que son apropiadas para combatir enfermedades como el Alzheimer y aquellas que afectan el corazón.

Además, contribuye en la pérdida de peso porque produce un efecto de saciedad que no permite la ingesta de alimentos extras que el cuerpo no necesita. También se destaca por no contener una gran cantidad de glucosa que contribuye en la regulación de la presión arterial alta, evitando el desarrollo de otras afecciones.