Visión borrosa: la verdura que reduce el riesgo de degeneración macular asociado a la edad

Muchas de las experiencias sensoriales que las personas tienen son visuales y buena parte de la información que reciben llega a través de los ojos, razón de peso para cuidar estos órganos y sus funciones. Tener un buena visión es clave si se quiere tener una calidad de vida favorable.

Con el paso de los años, como sucede con muchas partes del organismo, los ojos van perdiendo facultades. Una de las principales afecciones que genera el envejecimiento es la degeneración macular relacionada con la edad, que se constituye, según MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en la principal causa de pérdida de visión de personas mayores de 60 años.

“Es una enfermedad que destruye la agudeza de la visión central. La vista central es necesaria para ver los objetos con claridad y realizar actividades como leer o conducir”, precisa la citada fuente.

La visión borrosa puede surgir por muchas razones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En torno al tema, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indican que la degeneración macular no causa ceguera total, pero perder la visión central puede dificultar ver las caras, leer, conducir o hacer trabajos de cerca, como cocinar o arreglar cosas en la casa.

Esta es una afección que se desarrolla lentamente en algunas personas y rápido en otras. Si se tiene este padecimiento de manera temprana, es posible que el paciente no evidencie la pérdida de la visión por mucho tiempo. Por eso es importante hacerse exámenes de los ojos con regularidad para saber si tiene o no esta enfermedad, indican los especialistas.

La importancia de la alimentación

Dado que la alimentación es clave para el cuidado de la visión, así como de otras funciones del cuerpo, es importante incluir en la dieta frutas, verduras y otros alimentos que aporten vitaminas y minerales tendientes a cumplir con este objetivo.

Uno de esos vegetales es la col rizada. Información del portal Medical News Today indica que esta verdura contiene luteína y zeaxantina, una combinación antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de esta afección.

Las verduras son importantes para proteger la salud de la vista. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, es un alimento con importantes cantidades de vitaminas C y E, betacaroteno (que se convierte en vitamina A en el cuerpo) y zinc, componentes que también desempeñan un papel en la salud ocular. Todos ellos están presentes en la col rizada. La Biblioteca de Medicina asegura que la vitamina A favorece la buena vista, especialmente ante la luz tenue y mejora la condición especialmente con la visión nocturna. Este nutriente participa en la producción de los pigmentos de la retina.

Otros alimentos favorables

Otros productos que resultan favorables para prevenir esta enfermedad en los ojos son los frutos rojos, que son fuente de antioxidantes, vitamina C y luteína, componente que actúa como filtro solar y previene la pérdida de la visión, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Iván Aranaga Amengual.

Los frutos rojos, especialmente los arándanos, son importantes para la visión. - Foto: Getty Images

Aquí destacan los arándanos, pero también se pueden consumir frambuesas, fresas, ciruelas rojas, mora o cereza. Mejor con Salud refiere un artículo publicado en Nutrition Reviews, el cual señala que específicamente las bayas de Goji, un tipo de fruto rojo, puede ayudar a proteger contra el desarrollo de la degeneración macular relacionada con la edad.

Otra opción son las espinacas. Estas verduras son fuente de betacarotenos, minerales, vitamina K y del complejo B, omega-3, coenzima Q10, polifenoles y clorofila. Dados estos componente, son una opción para incluir en la dieta tendiente a cuidar la visión.

Por último, el pescado azul, el cual es rico en ácidos grasos omega-3, que no solo ayudan al sistema cardiovascular en general, sino que además tienen importantes funciones sobre la vista. Un análisis publicado en Survey of Ophthalmology señala que el omega-3 podría tener una función preventiva ante la degeneración macular, no obstante, se requiere de mayor investigación que sustente estos efectos.