Zumbido de oídos: los mejores consejos para evitarlo

De acuerdo con la Clínica Mayo, el tinnitus -conocido también como zumbido en los oídos- es la sensación de escuchar un ruido que no es externo sino interno. “Un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos. El sonido que se siente cuando se tiene tinnitus no es externo y otras personas no lo escuchan”, explica.

Algunas causas de esta afección son vinculadas por la pérdida auditiva que disminuye a través de los años, o una posible lesión o un trastorno en el sistema circulatorio, indica la entidad.

Este problema en el oído puede causar “otros tipos de ruidos imaginarios en los oídos”: murmullos, siseos, rugidos, zumbidos, chasquidos, entre otros.

Instalación de audífonos en el oído de la mujer en la clínica auditiva, primer plano, vista lateral. Tratamiento de la sordera, soluciones auditivas - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Rara vez el tinnitus puede ocurrir en forma de pulso rítmico o de sonido silbante y, con frecuencia, a tiempo con los latidos del corazón”, señala el portal de la Clínica americana.

De igual manera, la entidad indica que en muchas ocasiones no se encuentra una causa precisa que provoque tinnitus, pero puede ser provocada por: la pérdida auditiva, la infección de los oídos, las lesiones en la cabeza y en el cuello. Así mismo los medicamentos pueden ser causantes en algunas ocasiones.

Otros problemas de salud que menciona la Clínica que pueden ser causantes del tinnitus es:

La disfunción de la trompa de Eustaquio: la persona siente taponamiento en el conducto auditivo porque “la trompa del oído que conecta el oído medio con la parte alta de la garganta permanece expandida en todo momento”, precisa.

Los espasmos musculares dentro del oído pueden colocar rígidos los músculos que causan la pérdida de la audición; y de igual manera, la sensación de “taponamiento en el oído”.

La presión arterial alta, la ateroesclerosis y los vasos sanguíneos anormales pueden provocar que la circulación de la sangre tenga mayor fuerza y esto podría ocasionar tinnitus.

¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer tinnitus?

Para evitar la pérdida de audición y la aparición de tinnitus, la Clínica Mayo sugiere la no exposición de fuertes ruidos o el alto volumen de sonidos, en el uso de audífonos, por ejemplo.

Así mismo señala, que un factor para la aparición de esta afectación en el oído es el envejecimiento porque se disminuyen las fibras nerviosas de este órgano. Además indica que los hombres “tienen mayor probabilidad de padecer tinnitus.”

El consumo de tabaco y alcohol también son factores de riesgo para contraer esta sensación interna en el oído.

Sonriente niña estudiante usa estudio de audifonos en línea con profesor de skype, mujer joven feliz aprender idioma escuchar conferencia ver seminario web escribir notas mira el computador con café, educación a distancia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los síntomas?

Mejor conocido como zumbido en los oídos, esta afectación en el sistema auditivo de una persona puede llegar a afectar su calidad de vida; y posiblemente provocar dificultad para dormir, tener fatiga, tener estrés, sufrir de depresión, de dolores de cabeza, tener irritabilidad, sufrir de ansiedad, entre otros.

¿Cómo prevenir el tinnitus?

La Clínica Mayo, indica que para prevenir el tinnitus es necesario, en primer lugar, usar protección auditiva, cuidar la salud cardiovascular, evitar o limitar el consumo de cafeína y alcohol.

¿Cuáles son los alimentos que ayudan a evitarlo?

Cuerpomente señala que la disminución de cafeína puede mejorar favorablemente esta condición, porque su excesivo consumo eleva el zumbido.

Disminuir la sal en la preparación de comidas, ayudará a combatir el tinnitus; además, una dieta balanceada con niveles bajos de sodio, contribuyen a la salud del cuerpo.

La eliminación de azúcares refinadas y de grasas puede ser favorable para esta condición provocada, tal vez, por la pérdida de audición.

No solo prescindir de estos alimentos contribuye a la mejora de la desaparición de tinnitus, sino ayuda en la regulación del colesterol, a combatir la diabetes, y otros problemas de salud.