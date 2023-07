Este es el riesgo que enfrenta si viaja en avión con la presión arterial alta

De ahí que el consumo excesivo de sal, la inactividad física y un plan de alimentación desfavorable, donde no se priorice el consumo de frutas y verduras, incide en su desarrollo.

Es importante prestarle atención a esta afección, porque según el National Institute on Aging de los National Institutes Health (NIH) si no se controla la presión arterial, no solo con medicamentos prescritos por un médico sino con un cambio en el estilo de vida, los problemas de salud pueden ser graves, como por ejemplo: