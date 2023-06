Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este lunes 26 de junio

Inicia la última semana del sexto mes del año y eso significa que los astros lanzan diferentes predicciones que funcionarán como una guía para los 12 signos del zodiaco.

Por ello, Mhoni Vidente, reconocida pitonisa cubana, da a conocer los que sucederá en el transcurso de estos días, empezando por este lunes 26 de junio.

Este es el horóscopo de la famosa astróloga:

Aries

Deberá prestar atención a todo el entorno, en especial en el terreno amoroso. Sin embargo, los astros dan a conocer que Aries tendrá una actitud posesiva que no le permitirá fortalecer algunos vínculos, de modo que se le recomienda mitigar esta característica.

Por otra parte, el trabajo estará estable y en la salud se le aconseja dormir mejor, ya lo que lo necesitará para los próximos días.

Tauro

Al ser el comienzo de semana, esta será la oportunidad perfecta para que Tauro renueve cada una de las energías. Mhoni Vidente dice que lo primero que hará es volver a conectar consigo mismo, luego evitará cualquier conflicto.

Sumado a esto, se le recomienda utilizar un amuleto, sea cual sea, para la protección. En adición, pedirá disculpas a un allegado.

Géminis

El horóscopo consigna que Géminis se enfrentará a varias situaciones que lo descontrolarán por completo y, por eso, este signo tratará de mostrar lo mejor de sí mismo para solventar los altercados. De igual forma, empezará a adoptar nuevos desafíos en el trabajo y el estudio.

Horóscopo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

De acuerdo con los astros, Cáncer recibirá noticias relacionadas con el ámbito laboral y existirá la posibilidad de que no sean positivas. Por otro lado, deberá controlar el pánico y la angustia que normalmente suele sentir cuando las cosas no van del todo bien.

Asimismo, Cáncer se concentrará en seguir fortaleciendo las sólidas bases económicas que actualmente tiene.

Leo

La conocedora del tema astral dice que Leo será un apoyo incondicional para un ser especial, primordialmente la pareja o un familiar. Con ello, los astros indican que este zodiaco se comportará como una persona que sabe acompañar y escuchar.

En asuntos de la salud, será importante que se concentre el bienestar físico y emocional y, de ser necesario, no dudar en pedir una consulta médica.

Virgo

Mhoni Vidente depara que Virgo tendrá un golpe de suerte financiero, con el que recuperará la confianza perdida.

De manera conjunta, se pondrá en tela de juicio el desempeño laboral, así que el horóscopo detalla que se esforzará mucho más en esta área, mientras, poco a poco, las malas energías del hogar desaparecerán.

Las predicciones del horóscopo no siempre se materializan en la realidad y son guías para aquellos creyentes de la astrología. - Foto: Getty Images

Libra

La lecturas de las cartas del tarot comunican que Libra vivirá conflictos durante este lunes, de modo que defenderá las ideas que tiene hasta más no poder; esto afectará al ámbito amoroso, laboral o social.

Por otra parte, Libra optará por el orden en el hogar y el trabajo, ya con ello llamará a las buenas energías para lo que resta del mes.

Escorpio

Lo primordial para este día será que Escorpio le preste mayor atención a la salud de la piel, puesto que la pitonisa cubana comparte que podría sufrir de resequedad extrema. Asimismo, para el resto de ámbitos, la famosa astróloga le recuerda a este zodiaco que el cambio y la transformación comienza por uno mismo.

Sagitario

Si se encuentra en pareja, habrá un entendimiento mutuo que enfrentará cualquier desafío que se presente. Si este signo se encuentra soltero, pronto hallará a un ser con el que tendrá una sólida conexión.

Sumado a esto, Sagitario tendrá un avance significativo en términos económicos y, básicamente, este comienzo de semana será tranquilo.

Poder del universo, concepto esotérico de astrología. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Teniendo en cuenta la lectura de los astros, Capricornio tendrá que comenzar a ver a las persona, en especial a la pareja, con ojos de amor y no de crítica. De igual forma, la famosa astróloga dice que empezará a tener problemas de salud, por lo que la recomendación es pedir una cita con un especialista.

Acuario

El horóscopo consigna que Acuario no estará bien emocionalmente durante el transcurso de este día; de hecho, parte de esto será por deudas económicas que aún no ha podido cubrir. Sin embargo, la cubana depara que no deberá desesperarse, pues antes de que termine junio habrá una mejora.

En asuntos de la salud, se le recomienda cuidar con mayor responsabilidad el cuerpo, ya que estará normalizando los hábitos que son pesados; por ejemplo, comer a altas horas de la noche o dormir poco.

Piscis

Finalmente, Piscis se enfocará en mejorar la salud de mental, razón por la que Mhoni Vidente le recomienda alejarse de las redes sociales digitales, pues la experta en los astros dice que las nuevas tecnologías le generarán molestias innecesarias.

En adición, podrá deshacerse de toda la negatividad acumulada y recibirá una atractiva oferta de trabajo.