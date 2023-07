Café sin azúcar: los beneficios que aporta su consumo a la salud

El café, en ciertos casos, posee cierta mala fama, a causa de algunos efectos que puede ocasionar, como manchas en los dientes, o hasta incluso, una adicción por el aporte energético que este brinda, causando incluso un síndrome de abstinencia si la persona no lo toma, el cual se puede manifestar a partir de dolores de cabeza, u otros síntomas puntuales.

De la misma forma, es importante mencionar que el café sin azúcar puede prevenir las enfermedades cardiovasculares, según un estudio realizado por la New England Journal of Medicine, 2 tazas al día de esta bebida, disminuye las posibilidades de sufrir de insuficiencia cardíaca, siempre y cuando este consumo no sea excesivo, ya que puede ser contraproducente.