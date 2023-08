El superalimento que ayuda a mejorar la visión y reduce el riesgo de cataratas

Arándanos

Según la Dra. Johanna Seddon, especialista en degeneración macular y coautora de “Eat Right For Your Sight”, estas piedras preciosas de tono violeta contienen antocianinas, potentes antioxidantes que fortalecen el colágeno en la retina y brindan una protección adicional para la vista. Además, pueden mejorar la visión en personas con glaucoma de tensión normal, un tipo de enfermedad que afecta el nervio óptico.