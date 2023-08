Esta es la mejor hora del día para consumir fresas

Aparte de ser muy deliciosas, las fresas le brindan al organismo múltiples beneficios por su aporte en materia de nutrientes. En primer lugar, son una fuente ideal de antioxidantes, tales como la vitamina C, puesto que ayudan a proteger al organismo de enfermedades crónicas y radicales libres.

Las hojas de fresas eliminan el exceso de grasa. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I