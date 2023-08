Expertos revelan los 7 trucos para no volver a subir de peso tras perderlo

3. Mantener la actividad física: el ejercicio no solo ayuda en la pérdida de peso, sino que también desempeña un papel vital en el mantenimiento. Establecer una rutina de ejercicios regular y variada ayuda a quemar calorías y a mantener la masa muscular, lo que contribuye a un metabolismo más activo.

El experto explica que para mantener la pérdida de peso con éxito se debe tener como herramientas el autocontrol y la autorregulación en donde los comportamientos alimentarios no dominen.

Y aunque el pensamiento colectivo cree que los factores económicos son influyentes para todo tipo proyectos, Harvard asegura que no, todo depende de una autodeterminación para regularse y trazar objetivos, que en este caso se reducen a la pérdida de peso.

Es importante recordar que la pérdida de peso sostenible no se trata de perfección, sino de consistencia y paciencia. Aceptar que habrá altibajos en el camino y que es normal cometer errores ocasionalmente es esencial para mantener una mentalidad positiva y un enfoque a largo plazo. Con las estrategias adecuadas y una mentalidad comprometida, es posible evitar el rebote de peso y disfrutar de una vida saludable y equilibrada después de perder peso.