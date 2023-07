La fruta rica en vitaminas que ayuda a bajar de peso, reduce el colesterol y regula la presión arterial

Consumir frutas de manera regular es una de las mejores decisiones, cuando de cuidar la salud se trata. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), asegura que hay estudios que demuestran que las personas que consumen frutas y verduras viven más tiempo que las que no lo hacen.

Este alimento se caracteriza por ser rico en vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes, que aportan muchos beneficios para la salud, como ayudar a disminuir el colesterol, mejorar la capacidad cognitiva y prevenir enfermedades, como el Alzheimer y el cáncer, precisa el portal de salud Tua Saúde.