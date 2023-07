¿Qué efectos tiene el consumo de banano sobre la presión arterial?

La presión arterial elevada suele ser diagnosticada en pacientes con avanzada edad; por lo general, este padecimiento no presenta síntomas, por lo que es fundamental visitar a un profesional de la salud con frecuencia para diagnosticar este u otros padecimientos a tiempo.

Cuidar lo que se come no solo prevendrá a un paciente de padecer de hipertensión o presión arterial elevada sino de otras patologías. La idea para ello es que a diario se consuma una buena cantidad de frutas, verduras, frutos secos, semillas, cereales integrales y carnes magras.

Bananos

Esta fruta es rica en potasio nutriente que ha demostrado reducir la presión arterial de manera natural. Cabe mencionar que su ingesta debe ir acompañada de una dieta sana y equilibrada y de la práctica frecuente de actividad física, a su vez su consumo no reemplaza las recomendaciones dadas por los profesionales de la salud, ni los medicamentos formulados en dado caso de ser necesarios para tratar la patología. “ Un banano de tamaño mediano contiene unos 375 miligramos de potasio, o aproximadamente el 11 % del consumo diario recomendado para un hombre, y el 16 % para una mujer”.

Arándanos azules

“En un estudio del 2019, publicado en Journals of Gerontology (en inglés), las personas que tomaron una bebida de arándanos azules silvestres cada día durante 28 días lograron reducir su presión arterial en 5 mmHg”.

Especias

Las especias se convierten en la mejor alternativa para reemplazar la sal que se le suele poder a diversas preparaciones. “En una investigación del 2021, publicada en American Journal of Clinical Nutrition (en inglés), se determinó que el uso de 6.6 gramos diarios de hierbas y especias para sazonar la comida se vinculaba con una reducción de la presión arterial después de solo cuatro semanas”. La idea es escoger la que son de origen natural y que no vienen con ningún otro componente como aditivos o conservantes. Las más versátiles son la cúrcuma, el ajo, el tomillo y el laurel; las cuales no solo mejoran la condiciones de los pacientes con presión arterial sino la de todos en general.