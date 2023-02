Truco para preparar papas a la francesa en la freidora de aire y lograr que queden crocantes

Las freidoras de aire o air fryer llegaron para quedarse en las cocinas del mundo; su promesa de brindar platos más saludables por la reducción en el uso del aceite y la rapidez con la que se pueden preparar diferentes platos lograron cautivar a muchos apasionados por la cocina.

Sin embargo, no es un secreto que hay algunos platos que no quedan tan bien como cuando se preparan de la forma tradicional; patacones, papas a la francesa u otras recetas, por lo general de fritos, no suelen resultar tan crocantes como se espera.

Es por esto que personas que se dedican a la culinaria han revelado cómo es que se deben preparar las famosas papas fritas para que guarden esa textura crocante por fuera y esa suavidad por dentro, mezcla perfecta que cautiva a los amantes de este plato tan popular.

Las papas a la francesa es uno de los platos que no suelen quedar tan bien en las freidoras de aire. - Foto: Getty Images

¿Cómo preparar papas a la francesa en la air fryer?

Uno de los puntos a tener en cuenta es que las papas deben estar secas, así que la es recomendación descongelarlas para que a la hora de prepararlas no tengan restos de agua y estén completamente secas. Si utiliza papas crudas, retire la cáscara, lávelas 30 minutos antes de la cocción y déjelas secar.

Si lo prefiere, puede ponerlas sobre una toalla de cocina durante unos 15 minutos y luego deles la vuelta para asegurarse que están totalmente secas.

Si es una receta planeada con tiempo, puede dejar, desde la noche anterior, las papas en agua fría para que se vaya eliminando el almidón y se logre un plato bien crujiente. Recuerde que de todas maneras debe secarlas antes de meterlas en la freidora de aire.

Recuerde que debe sazonar las papas como usted lo prefiera: puede agregarles aceite, una cucharada de aceite de oliva, sal al gusto y algo de pimentón para darles un sabor mucho más potente.

Mezcle los ingredientes en un recipiente mientras la freidora se calienta a 205º durante dos minutos. Una vez se logre la temperatura vierta las papas en la cesta y espere por 10 minutos.

Saque la cesta, revuelva las papas y vuelva a meterlas a la freidora por otros 10 minutos. Si es necesario, repita el procedimiento hasta que logre que estén crujientes por fuera y tiernas por dentro.

Hay diferentes formas de preparar estas papas a la francesa en estos electrodomésticos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

‘Air Fryer’: los errores más comunes al usar la freidora de aire

Por el mismo hecho de que las freidoras de aire sean tan fáciles de usar, algunas personas pueden llegar a confiarse de más y no utilizar adecuadamente la herramienta, cometiendo errores que influyen en la vida útil del producto o la calidad de los alimentos procesados.

La practicidad y sencillez con la que funcionan las freidoras de aire pueden llevar a que los usuarios se confíen demasiado y no presten atención a pequeños detalles que pueden incidir en su funcionamiento.

Por eso, el portal Consumer Reports reseñó algunos consejos útiles para que los amantes de la cocina optimicen el uso de su air fryer.

No medir el uso de aceite: Aunque el air fryer dice procesar los alimentos con su misma grasa, algunas preparaciones requieren una cucharada de aceite o grasa adicional. No obstante, tanto excederse como usar poco aceite puede influir notablemente en el resultado.

Exceder la capacidad de la canasta: En el mercado existen diferentes presentaciones de freidoras de aire, con tamaños y capacidades que varían de acuerdo al presupuesto y necesidad de cada usuario. Es importante verificar el manual del producto para no sobrepasar la capacidad recomendada. En caso de llenar demasiado la canasta, los alimentos pueden quedar blandos o quemados.

Al considerarlas peligrosas, autoridades de Estados Unidos, ordenaron sacar del mercado algunas referencias de Air Fryer - Foto: Grandbrothers / Getty Images

No precalentar la freidora: Al igual que los hornos convencionales, es recomendable precalentar la herramienta antes de introducir los alimentos para que se cocinen mejor. La temperatura es la misma que requiere la preparación y puede hacerse durante cinco minutos.

No limpiar el air fryer: La inmediatez con la que están listos los alimentos procesados en la freidora de aire pueden llevar al error de omitir su limpieza. No asear el compartimento después de cada uso puede derivar en que la comida se contamine.

Introducir alimentos mojados: En cocina es completamente natural lavar los ingredientes. Sin embargo, en el caso de que sean procesados en la freidora de aire, es recomendable secarlos completamente antes de introducirlos en el compartimento, ya que esto optimiza la cocción y hace que el alimento se dore mejor.

Usarlo solo para una cosa: La función más popular del air fryer es fritar alimentos, sin embargo, también funciona como horno. Por eso, presenta una baraja de opciones más nutrida, como la posibilidad de recalentar la comida o preparar tortas, panes, etc.

No revisar los alimentos durante el proceso: Un error frecuente es introducir los alimentos en el compartimento y no verificar cómo avanza la cocción. Vale la pena tener en cuenta que no todas las referencias de freidoras de aire tienen la misma potencia, por lo que es conveniente revisar constantemente cómo avanza el proceso cuando se introducen los alimentos.