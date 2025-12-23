Tecnología

Inteligencia Artificial revela cómo hacer recetas fáciles con cien mil pesos para cuatro personas en la cena de Navidad

Con preparaciones simples, es posible servir varios platos distintos en una sola noche.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 12:35 a. m.
La tecnología propone alternativas prácticas para organizar una cena navideña completa sin gastos excesivos.
La tecnología propone alternativas prácticas para organizar una cena navideña completa sin gastos excesivos. Foto: Getty Images

La Inteligencia Artificial también ha señalado opciones de platos para la cena de Navidad, ahorrando dinero a partir de combinaciones sencillas, productos fáciles de conseguir y preparaciones prácticas, en las que cada uno de los platos que señala se pueden realizar con alrededor de cien mil pesos.

Cuatro recetas fáciles con cien mil pesos, según la IA

La primera opción es una ensalada de manzana con nueces, se trata de un plato fresco, ligero y con un toque dulce que abre el apetito. Además, se prepara en poco tiempo y no requiere cocción, lo que ayuda a optimizar el tiempo en la cocina.

Un plato frío y suave permite abrir el menú sin recargar la mesa desde el inicio.
La combinación de fruta y frutos secos funciona como un primer plato ligero y fácil de preparar. Foto: Getty Images

El segundo plato es una preparación caliente: pechugas de pollo acompañadas con una salsa suave de champiñones. Esta receta se presenta como un plato principal clásico, con un perfil reconfortante y fácil de servir. A diferencia de la entrada, aquí el protagonismo lo tiene una proteína caliente, pensada para servirse recién hecha y acompañarse con arroz, puré o pan.

Una salsa suave acompaña la proteína principal y le da carácter al plato caliente.
El pollo se convierte en el eje central del menú con una receta reconfortante y fácil de servir. Foto: Getty Images/iStockphoto

Como tercera opción, la IA propone un plato frío a base de papa, pollo y salchicha, completamente distinto al anterior en textura, temperatura y forma de consumo.

Tecnología

Ranking de los 10 “mejores pódcast” de Spotify en Colombia para disfrutar en un día

Tecnología

Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

Tecnología

La receta sencilla de pavo asado para Nochebuena: tiempos de preparación y lista de ingredientes, según IA

Tecnología

El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

Tecnología

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

Tecnología

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Tecnología

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Empresas

2026 será el ‘reality check’ de la IA en Colombia: más supervisión, más explicabilidad y decisiones que siguen en manos humanas

Tecnología

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Tecnología

OpenAI refuerza ChatGPT Atlas con un sistema de defensa continua contra ataques cibernéticos

@receticastasty

Ensalada rusa o ensalada fría como le llamas?✨🎄 Ingredientes 2 pechugas 6 libras de papa 2 libras de zanahoria 2 libras de alverja 6 huevos 800gr de mayonesa Sal #cenanavideña #ensaladarusa #navidadentiktok

♬ sonido original - Receticas Tasty

Aunque comparte uno de los ingredientes, se trata de una receta diferente, pensada para servirse fría y preparada con anticipación que podría facilitar la organización de la cena.

¿Qué se debe cenar el 24 de diciembre? 19 ideas de comidas navideñas para realizar

Un cierre tradicional que no falla en la mesa

Si busca un postre por menos de cien mil pesos para cerrar en la cena de Navidad, la Inteligencia Artificial no duda en recomendar una receta clásica: la natilla navideña. Este dulce tradicional sigue siendo uno de los favoritos en las mesas colombianas por su sabor, su textura suave y su bajo costo de preparación.

Esta receta cuenta con ingredientes básicos, es posible preparar una porción grande para cuatro personas sin afectar el presupuesto.

Esta es la mejor forma de preparar natilla en la freidora de aire para las novenas de Navidad.
La natilla aparece como una opción dulce accesible para finalizar la cena navideña. Foto: Getty Images

Además de ser económica, la natilla tiene un fuerte componente emocional. Su presencia en la mesa remite a celebraciones familiares y tradiciones que se repiten año tras año, lo que la convierte en un cierre perfecto para una cena sencilla pero significativa.

Este menú diseñado por la Inteligencia Artificial indica que se pueden hacer platos de la cena navideña completa ahorrando.

Mas de Tecnología

El formato podcast se integra cada vez más a la rutina de trabajo y descanso.

Ranking de los 10 “mejores pódcast” de Spotify en Colombia para disfrutar en un día

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

Inteligencia Artificial revela cómo hacer recetas fáciles con cien mil pesos para cuatro personas en la cena de Navidad

La firma de Elon Musk rechazó una lectura que, a su juicio, distorsiona los hechos.

Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

Respetar los tiempos de horno evita que el pavo quede seco.

La receta sencilla de pavo asado para Nochebuena: tiempos de preparación y lista de ingredientes, según IA

Una app permite agregarle el gorro de Navidad al logo de WhatsApp.

El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

Cargador celular

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

En marzo de 2024, WhatsApp sorprenderá a sus usuarios con una serie de innovaciones y mejoras destinadas a enriquecer su experiencia de mensajería.

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Los teléfonos que ya no se usan pueden convertirse en cámaras de vigilancia gracias a una sencilla configuración digital.

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Compartir este código secreto podría ser suficiente para que terceros se apoderen de su WhatsApp.

Si comparte estos números en WhatsApp, los hackers podrían tomar el control de su cuenta en segundos

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes.

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Noticias Destacadas