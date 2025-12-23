La Inteligencia Artificial también ha señalado opciones de platos para la cena de Navidad, ahorrando dinero a partir de combinaciones sencillas, productos fáciles de conseguir y preparaciones prácticas, en las que cada uno de los platos que señala se pueden realizar con alrededor de cien mil pesos.

Cuatro recetas fáciles con cien mil pesos, según la IA

La primera opción es una ensalada de manzana con nueces, se trata de un plato fresco, ligero y con un toque dulce que abre el apetito. Además, se prepara en poco tiempo y no requiere cocción, lo que ayuda a optimizar el tiempo en la cocina.

La combinación de fruta y frutos secos funciona como un primer plato ligero y fácil de preparar. Foto: Getty Images

El segundo plato es una preparación caliente: pechugas de pollo acompañadas con una salsa suave de champiñones. Esta receta se presenta como un plato principal clásico, con un perfil reconfortante y fácil de servir. A diferencia de la entrada, aquí el protagonismo lo tiene una proteína caliente, pensada para servirse recién hecha y acompañarse con arroz, puré o pan.

El pollo se convierte en el eje central del menú con una receta reconfortante y fácil de servir. Foto: Getty Images/iStockphoto

Como tercera opción, la IA propone un plato frío a base de papa, pollo y salchicha, completamente distinto al anterior en textura, temperatura y forma de consumo.

@receticastasty Ensalada rusa o ensalada fría como le llamas?✨🎄 Ingredientes 2 pechugas 6 libras de papa 2 libras de zanahoria 2 libras de alverja 6 huevos 800gr de mayonesa Sal #cenanavideña #ensaladarusa #navidadentiktok ♬ sonido original - Receticas Tasty

Aunque comparte uno de los ingredientes, se trata de una receta diferente, pensada para servirse fría y preparada con anticipación que podría facilitar la organización de la cena.

¿Qué se debe cenar el 24 de diciembre? 19 ideas de comidas navideñas para realizar

Un cierre tradicional que no falla en la mesa

Si busca un postre por menos de cien mil pesos para cerrar en la cena de Navidad, la Inteligencia Artificial no duda en recomendar una receta clásica: la natilla navideña. Este dulce tradicional sigue siendo uno de los favoritos en las mesas colombianas por su sabor, su textura suave y su bajo costo de preparación.

Esta receta cuenta con ingredientes básicos, es posible preparar una porción grande para cuatro personas sin afectar el presupuesto.

La natilla aparece como una opción dulce accesible para finalizar la cena navideña. Foto: Getty Images

Además de ser económica, la natilla tiene un fuerte componente emocional. Su presencia en la mesa remite a celebraciones familiares y tradiciones que se repiten año tras año, lo que la convierte en un cierre perfecto para una cena sencilla pero significativa.

Este menú diseñado por la Inteligencia Artificial indica que se pueden hacer platos de la cena navideña completa ahorrando.