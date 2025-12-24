Tecnología

5 ideas fáciles y rápidas de último minuto para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

A pocas horas de la Nochebuena, muchas familias buscan resolver la cena con opciones prácticas y sin complicaciones.

24 de diciembre de 2025, 10:36 p. m.
Las recetas sencillas ganan protagonismo cuando la celebración se acerca y la cocina no puede ser una maratón.
Las recetas sencillas ganan protagonismo cuando la celebración se acerca y la cocina no puede ser una maratón. Foto: Getty Images

En Nochebuena cuando el tiempo apremia y las compras de último momento pueden ser inevitables, la cena suele ser en una de las principales preocupaciones, sin embargo, no siempre es necesario pasar horas en la cocina para ofrecer un menú especial.

Pollo al horno con hierbas y limón

El pollo sigue siendo una de las proteínas más versátiles y rendidoras para la mesa navideña, prepararlo al horno con hierbas secas, ajo y rodajas de limón permite contar con un plato aromático y sabroso sin complicaciones.

@delicomida Pollo jugoso al horno🍗 English👇 Ingredientes: - 1 kg Muslo o pechuga de pollo - 1/4tz Salsa soya - 4cdas Miel - 3cdas Aceite de oliva - 2cdas Mostaza - 1/2 Limón - 1cdta Ajo - 1cdta Sal - 1/2cdta Pimienta - 1cdta Paprika - 1cdta Orégano Hornear a 450°F por 35 a 40 minutos Disfruta✨ . . . Juicy Baked Chicken🍗 Ingredients: - 1 kg Chicken thighs or breasts - 1/4 cup Soy sauce - 4 tbsp Honey - 3 tbsp Olive oil - 2 tbsp Mustard - 1/2 Lemon - 1 tsp Garlic - 1 tsp Salt - 1/2 tsp Pepper - 1 tsp Paprika - 1 tsp Oregano Bake at 450°F for 35 to 40 minutes. Enjoy! ✨ #recetasfaciles #polloalhorno ♬ sonido original - Nancy Karim | Delicomida

Lo principal es adobar la pieza, llevarla al horno y dejar que se cocine lentamente mientras se preparan los acompañamientos. Puede servirse con papas al horno o una ensalada fresca, logrando un balance entre lo tradicional y lo ligero.

Lomo de cerdo en salsa de mostaza y miel

Sellado rápidamente en sartén y terminado con una salsa de mostaza y miel, este plato destaca por su contraste de sabores y su presentación elegante.

@recetascon_ale Lomo de cerdo a la miel mostaza 🤤 este plato lleno de sabor te sorprendera 🤤 #recetasconale #recetas #lomo #lomodecerdo #cerdo #cerdoalamielmostaza #miel #viral #parati #viralvideo #reels #comida ♬ Vale la Pena - Live - Juan Luis Guerra 4.40

En menos de una hora puede estar listo, además de que viene bien con una combinación bien con puré de papa, arroz blanco o vegetales salteados.

Pasta cremosa con champiñones y tocineta

Una versión cremosa con champiñones salteados y tocineta crocante resulta ideal para una cena de último minuto, teniendo en cuenta que la pasta suele ser una opción rápida.

@vlasnavlasna

Pasta cremosa con champiñones y tocineta Pasta de su preferencia (Calculen 100 gr de pasta seca x persona) 250 gr de champiñones 100 gr de tocineta ahumada 1/2 cebolla cabezona 200 gr de crema de leche 50-70 gr de queso parmesano 100 gr de mezcla de quesos duros de su preferencia Sal/pimienta Aceite de oliva para freír Albahaca fresca para servir

♬ Sakura-lined street - KCNX

La clave está en usar pocos ingredientes, bien integrados, y servirla recién hecha. Puede acompañarse con pan artesanal y una ensalada verde, conformando un menú completo sin mayor esfuerzo.

Tabla navideña de quesos, frutas y embutidos

Cuando el tiempo es realmente limitado, una tabla bien armada puede resolver la cena sin necesidad de encender la estufa. Quesos variados, jamones, salami, uvas, fresas, frutos secos y galletas saladas permiten crear una propuesta visualmente atractiva y funcional.

@lanenadelasrecetas Tabla de quesos, embutidos y frutas. Una delicia! #tabladequesos #cocinafacil #recetarica #receradecocina #recetafacil #recetanavideña #recetanavidad #ideanavideña #christmasrecipe #recetasfaciles #recetadulce #recetasfaciles #cocinarricoyfacil #recetafacil #cocinarapida #recetas #receta #recipe #recipes #recetarapida #recetafacil #idearecipe #comidatiktok #tabladequeso ♬ What A Feeling - Young Divas

Esta opción es especialmente útil para reuniones pequeñas o cenas informales, donde compartir y picar se convierte en parte de la experiencia.

Salmón a la plancha con salsa cítrica

El salmón es una alternativa rápida y sofisticada que se prepara en cuestión de minutos. A la plancha o al horno, acompañado de una salsa cítrica a base de naranja o limón, ofrece un plato ligero y acorde con la temporada.

@lasrecetasdemj Salmón a la plancha con salsa de eneldo y limón Una manera fácil y rápida de cocinar el salmón en casa es a la plancha. Acompañado de verduras se convierte, además, en una comida completa y saludable. ▪️Ingredientes: 2 personas 3 rodajas de salmón fresco Calabacín Berenjena Cebolla morada Pimiento rojo Aceite de oliva virgen extra Pimienta negra Sal Para la salsa: Zumo de 1/2 limón Ralladura de 1/2 limón Eneldo fresco 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de miel Pimienta negra Sal ▫️Lavamos y laminamos las verduras, salpimentamos al gusto y rociamos con aceite. Calentamos una plancha a fuego medio y las cocinamos por ambas caras. Reservamos. Salamos y rociamos con aceite de oliva virgen extra el salmón y cocinamos a la plancha por ambos lados. El tiempo dependerá del punto que os guste, en casa nos gusta poco hecho. Servimos el salmón y las verduras en una bandeja y preparamos la salsa de eneldo y limón. En un procesador echamos todos los ingredientes y trituramos. Rociamos el salmón y las verduras justo antes de servir. #lasrecetasdemj #receta #recetas #recetasfaciles #salmon #verduras #salmonalaplancha #recetassaludables ♬ オリジナル楽曲 - shoko5133

Puede servirse con arroz, ensalada o vegetales al vapor, aportando color y frescura a la mesa de Nochebuena.

Noticias Destacadas