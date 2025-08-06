En las últimas horas se conoció que Oso, un perrito perdido en Bogotá, apareció. Su búsqueda se volvió viral porque un joven hizo un angustiante llamado en un video donde pidió ayuda para encontrar a su amigo.

Tras las publicaciones que se hicieron, la familia del joven fue contactada y se le informó que había un perrito con características similares a las anunciadas en el video.

Tras un encuentro, se confirmó que sí era Oso y la familia que lo protegió lo entregó sin problema alguno a sus propietarios.

Apareció Oso, el perrito que estaba perdido desde el 3 de agosto en Bogotá. Juan David, su propietario, agradeció por la ayuda en redes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WQuhIxLGdW — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2025

¿Cómo se había perdido Oso?

“Oso” es un pequeño perro de raza Shih Tzu que se extravió en el occidente de Bogotá. Su dueño está pidiendo por redes sociales lograr dar con el paradero del perrito.

El joven afectado por la desaparición del perro, y su familia, están pidiendo ayuda a la comunidad para poder encontrar a su mascota que desapareció el pasado domingo, 3 de agosto.

Fue visto por última vez al frente del Jardín Botánico, Cra. 68f #63a-2 a 63a-18, Bogotá. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Oso es un perrito de tamaño pequeño, pelaje largo y blanco con tonos beige y ojos oscuros. Fue visto por última vez en zonas cercanas al jardín Botánico, específicamente fue visto en la bahía UPJ 70, en la dirección carrera 68f #63a-2 a 63a-18, Bogotá. La familia del animal pide que cualquier persona que lo haya visto o tenga información, se comunique cuanto antes a este número:

302 8453446

“Él no es solo una mascota, es parte nuestra familia. Es un perrito muy noble, no muerde, se acerca amigablemente a las personas y yo creo que a lo mejor se lo habrán llevado por equivocación”, expresó Juan David dueño del perrito, quien ha intensificado la búsqueda con carteles impresos con la foto de “Oso” y la frase se busca.

El perrito es de tamaño pequeño, manchas beige y pelaje blanco, con ojos color marrón. | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Aunque no hay mucha información del animal, seguramente alguien que pasaba por el lugar decidió refugiarlo al pensar que estaba perdido. Por esa razón, la familia del perrito pide que los contacten para estar de vuelta con su mejor amigo.

¿Ha visto a Oso? El angustioso llamado de un joven que busca a su mascota en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/14JFH9piA0 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2025