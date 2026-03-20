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Bienestar animal estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026 realizando actividades de sensibilización

Las acciones incluyen pedagogía ciudadana, promoción de adopciones y seguimiento a la fauna durante el desarrollo del evento.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de marzo de 2026, 4:19 p. m.
Durante el evento, el distrito promoverá la estrategia ‘Vecinos Buena Pata’.
Durante el evento, el distrito promoverá la estrategia ‘Vecinos Buena Pata’. Foto: Getty Images

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) participará en el Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP), que se desarrolla desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, con el desarrollo de experiencias pedagógicas enfocadas en el cuidado de los animales.

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Durante el evento, el distrito promoverá la estrategia ‘Vecinos Buena Pata’, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado de los animales que habitan en las calles de los barrios.

A través de actividades interactivas, la administración distrital busca fortalecer el reconocimiento de los animales como seres sintientes y promover prácticas relacionadas con su alimentación, salud y manejo responsable en el espacio público.

El festival habilitó espacios para el IDPYBA en la ‘Aldea de Sostenibilidad’ y en la zona de menores, donde se realizarán jornadas pedagógicas con incentivos para los asistentes que participen en las actividades.

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Además, se exhibirá una galería fotográfica de perros y gatos en búsqueda de adopción por parte de familias interespecie, según informó la entidad a través de sus redes sociales.

De forma paralela, el Instituto adelantará acciones de monitoreo de aves en el Parque Simón Bolívar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Veeduría Distrital y veedurías ciudadanas. Estas labores se desarrollan antes, durante y después del festival para identificar posibles impactos sobre la fauna.

Las entidades también han trabajado con la organización del evento para ajustar el sistema de iluminación y reducir posibles afectaciones a la fauna silvestre. Adicionalmente, el Instituto realizará recorridos diarios, con reporte al Puesto de Mando Unificado y atención a la ciudadanía en los puntos habilitados.

“La invitación por parte del distrito es a cohabitar los parques sin afectar a los demás, teniendo en cuenta que los animales también hacen parte de la ciudad y su cuidado es un compromiso de todos”, señaló la entidad.