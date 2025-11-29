Suscribirse

Pereira, líder en bienestar animal: la ciudad tiene la primera red pública de atención veterinaria del país y Latinoamérica

En su primer año de funcionamiento, esta iniciativa ha brindado más de 100.000 servicios en las zonas más vulnerables de la ciudad.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 11:00 a. m.
El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, acompañó la inauguración de la sede de Villa Santana. El bienestar animal es prioridad para la actual administración. | Foto: Alcaldía de Pereira - API.

En Colombia, el acceso a servicios veterinarios es limitado, especialmente para las familias de menores ingresos. Por eso la Alcaldía de Pereira creó el primer Hospital Público Veterinario del país y estableció la primera red pública de atención veterinaria gratuita. Este modelo posiciona hoy a la ciudad como referente a nivel latinoamericano en protección animal.

Esta transformación responde al liderazgo del alcalde, Mauricio Salazar, figura reconocida en Pereira por su trayectoria social, su defensa del bienestar animal y su insistencia en que la atención veterinaria debe considerarse un asunto de salud pública y equidad. Antes de asumir la alcaldía, Salazar impulsó iniciativas locales de protección animal, promovió campañas de esterilización, apoyó el rescate de animales vulnerables y consolidó una narrativa política centrada en la empatía, la responsabilidad y la protección de los seres sintientes.

Su gobierno convirtió esa convicción en un proyecto estructural. Lo que comenzó con la apertura de un hospital de segundo nivel en septiembre de 2024, se transformó rápidamente en un sistema robusto, territorial y equitativo. Con tres sedes en operación –Maraya, 2500 Lotes y Villa Santana– y un convenio para atenciones de tercer nivel, Pereira ejecutó una inversión pública sin precedentes: 10.562 millones de pesos destinados exclusivamente al bienestar animal.

La estrategia municipal se materializó en la creación de la Red Hospital Público Veterinario, un sistema integral que acerca servicios veterinarios a las comunas y corregimientos más vulnerables, con cobertura permanente en urgencias, consulta general, cirugías, esterilizaciones, ayudas diagnósticas y campañas territoriales. En su primer año de funcionamiento acumulado –entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025–, las tres sedes han atendido 27.661 animales de compañía, cifra que evidencia la magnitud de la necesidad y la contundencia de la respuesta pública. El impacto ha sido contundente: más de 100.000 atenciones veterinarias y 8.000 esterilizaciones para control poblacional y salud pública. También se han concretado 274 adopciones responsables, resultado de un trabajo articulado entre el hospital, la comunidad y los programas territoriales.

La sede Maraya, primera en abrir sus puertas y única con atención permanente, ha sido el corazón clínico del modelo. Las sedes satélite, por su parte, han permitido una cobertura territorial sin precedentes, acercando la salud veterinaria a las comunas más vulnerables.

El modelo pereirano

El modelo de Pereira no responde solo a acciones aisladas. ‘Pereiranos de Cuatro Patas’ constituye una política pública establecida en el Plan de Desarrollo 2024-2027, que reconoce a los animales como seres sintientes y plantea una red de atención con enfoque preventivo, territorial y gratuito.

La inversión de más de 10.562 millones de pesos no solo financió infraestructura y servicios, sino que permitió crear la primera red pública veterinaria con estándares clínicos profesionales, procesos de alta complejidad y acceso universal. El modelo pereirano revela una apuesta estatal robusta, escalable y replicable, basada en la convicción de que es posible construir ciudades más humanas cuando también cuidamos a quienes no tienen voz.

