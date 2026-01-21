Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

La recomendación para los usuarios del sistema es la de planear sus recorridos y tener en cuenta las modificaciones.

Redacción Nación
21 de enero de 2026, 5:15 p. m.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia a El Campín.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia a El Campín. Foto: Alcaldía de Bogotá

Este miércoles, 21 de enero, Bogotá recibirá la final de la Superliga BetPlay, partido que se desarrollará en el estadio El Campín y en el que el campeón se definirá entre Santa Fe y el Junior de Barranquilla.

Los cambios en algunas rutas zonales operarán en la noche de este miércoles 21 de enero. Foto: TransMilenio

Debido la importancia del evento deportivo, TransMilenio anunció una serie de modificaciones a sus servicios con el fin de atender la alta afluencia de público y de garantizar la prestación ágil y eficiente del sistema.

En este sentido, se informó que serán cinco los servicios TransMiZonales que verán afectados sus recorridos durante la noche de este miércoles, 21 de enero.

Los servicios afectados serán:

  • A605 y H605 por cierre cierre de la calle 53B Bis
  • A003 por cierre cierre de la calle 53B Bis
  • A002 por cierre cierre de la calle 53B Bis
  • 97 por cierre de la Transversal 28.

Cambios de TransMiZonal en Villas de Granada

A partir del 17 de enero el servicio TransMiZonal 1-3 Villas de Granada, perteneciente al Portal 80, modifica su recorrido por obras del IDU.

Este servicio, trasladará dos paraderos que se encuentran sobre la carrera 110 hacia la calle 78, suspendiendo su recorrido por la calle 77. Ahora tomará la calle 78 desde la carrera 110 hasta la carrera 113, continuando su recorrido habitual.

Los dos nuevos paraderos corresponden a las paradas uno y dos de su recorrido total de ocho paradas.

Desde TransMilenio recomiendan:

  • Tener recargada la tarjeta antes del evento.
  • Recarga por internet.

Nuevas rutas de TransMiZonal conectan Bosa con el Portal Américas y a Ciudad Bolívar con el Portal Sur

TransMilenio inició este año con la puesta en operación de dos nuevas rutas de TransMiZonal que conectan a la localidad Bosa con el Portal Américas y a Ciudad Bolívar con el Portal Sur, beneficiando a más de 5.000 personas.

“Seguimos trabajando para facilitar la conexión de nuestra comunidad usuaria entre las rutas de TransMiZonal y TransMilenio. Con el propósito de ampliar la cobertura del Sistema, responder al crecimiento urbano y gracias a las solicitudes de la propia comunidad podemos atender estas necesidades y brindar opciones que mejoren la experiencia de viaje en el transporte público de Bogotá”, aseguró la gerente de del sistema, María Fernanda Ortiz.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año
G546 La Marlene – F546 Portal Américas

Inició operación a partir del martes 13 de enero, de lunes a sábado de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y domingos y festivos de 4:30 p. m. a 10:00 p.m.

La ruta GF546 beneficiará aproximadamente a 3.200 pasajeros al día y operará con una flota de nueve vehículos tipo padrón, con capacidad para 80 pasajeros cada uno, y un intervalo estimado de ocho minutos en día hábil.

El servicio, diseñado para atender sectores con alto desarrollo de infraestructura domiciliaria y un importante crecimiento de vivienda, responde a la necesidad de facilitar los desplazamientos diarios de las comunidades hacia los principales puntos del sur de Bogotá.

El servicio GF546 fortalece la conectividad de 14 barrios: Campo Verde, Ciudadela El Recreo, San Bernardino XIX, Las Margaritas, La Cabaña, La Libertad, El Corzo, Brasil, Parcela El Porvenir, Brasilia, Betania, Metrovivienda, Atalayas y La Marlene, facilitando su conexión con el Portal Américas y la avenida Ciudad de Cali.

H645 Arborizadora Alta – H645 Portal Sur

Inició operación el pasado domingo 18 de enero los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

El servicio beneficiará aproximadamente 2.000 usuarios y operará con una flota de siete buses con capacidad para 50 pasajeros cada uno, con un intervalo de paso de 10 minutos.

El servicio transita por los barrios Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento, Valvanera, entre otros, y finaliza su trayecto frente al Portal Sur.

