A Ruiz se le quebró la voz de la emoción al recordar la trayectoria de su colega y finalizó diciendo que " su trabajo no deja olvidar a quienes quieren negar el daño que fueron capaces de hacerse los colombianos como sociedad".

Durante el extenso recuento de las mejores imágenes que ha capturado, hubo una en particular que se robó la atención del público. Aquella en donde se ve a una pequeña, en medio de tumbas, dando el último adiós a un familiar. "A Camila la vi enterrando a su padre y a sus hermanos. La vi llorando entre las mujeres, con solo 13 años de vida", dijo Abad.

"En 2017, doce años después de tomar esas imágenes, la encontré ahí, detrás de un hombre que cargaba una ametralladora, quien hoy es compositor y músico -añadió-. La encontré porque cargaba un recorte de prensa en su morral y esas fotos las había hecho yo y me sorprendí porque era la misma niña", dijo Abad en medio de la ceremonia del Premio Gabo.

Aunque Alfonso Bolívar, padre de Camila, rogó que no mataran a sus hijos, los paramilitares no dudaron y terminaron enterrando a todos en una fosa común, cerca de su casa. Por eso, Jesús Abad Colorado le hizo mayor hincapié a esa fotografía, porque a pesar de la tragedia que tuvo que soportar Camila, ella se convertiría en un símbolo de esa transformación social que el fotógrafo quiere capturar con el lente de su cámara.

Lo que muchos no se esperaban en Medellín era que la protagonista de esta historia estuviera presente en la ceremonia del Premio Gabo. Sentada muy cerca de la tarima y junto a la madre de Abad Colorado, estaba ella con su bebé.

Para "Chucho", Camila es el vivo ejemplo de que él no es "un fotógrafo de guerra" sino que va en busca de la vida que aún queda después del conflicto armado. "Camila ahora le apuesta a la paz y recoge cacao con su hija pequeña", dijo.

"Yo no podía recibir este reconocimiento sin que ella estuviera aquí, porque ella es parte de mi vida, porque mi ejercicio no es hacer fotos espectaculares, sino decirle gracias por tu vida", fueron las palabras que el periodista le dedicó a Camila. Cuando ella se levantó de su silla el público no dejó de aplaudirla.

Jesús Abad Colorado también invitó a la ceremonia a otros protagonistas de sus fotografías que, años después, volvió a contactar. Su discurso terminó siendo resumido por la frase "la memoria es presente para no repetir".