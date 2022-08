¿A qué se refería Rigoberto Urán cuando pidió no comerse el cuento de vivir sabroso?

Rigoberto Urán tuvo un Tour de Francia agridulce en este 2022. Involucrado en tres caídas, pero también es protagonista en etapas, como la que se disputó entre Saint-Étienne y Mende, que dejó como ganador al australiano Michael Matthews. Sin embargo, buscó la victoria y se metió en la fuga encabezando el pelotón e imponiendo el ritmo ante sus rivales.

A Rigo lo cuestionaron por su aguante en la carrera y las ganas que mostró de no rendirse, pese a no ser primero. Con su particular humor, Urán respondió

“No huevón, no se puede comer ese cuento de vivir sabroso, si se come ese cuento voy a una hora y hay que apretar como un hijueputa y trabajar. Aquí nadie le regala nada a uno. Este ciclismo es muy bravo y es como la vida. Hay que lucharla todos los días. Aunque no se den los resultados uno no se puede rendir”, dijo Rigo.

Su respuesta levantó ampolla, como era de esperarse, porque esa frase de “vivir sabroso” se relaciona con el gobierno de Gustavo Petro. Los seguidores del actual presidente no dudaron en atacarlo, mientras que los opositores, con oportunismo, aprovecharon la frase para encender indirectas al mandatario, pese a que Rigo jamás habló de política.

"No se puede comer ese cuento de vivir sabroso" - Rigo Urán😂💥 pic.twitter.com/w3vvbN7stY — Juan Rafael Rincón R (@JuanRafaR17) July 16, 2022

Antes de la Vuelta a España, Rigoberto Urán habló con SEMANA TV. El colombiano estará con su escuadra en la ronda ibérica junto a pedalistas como Esteban Cháves, compañero de equipo, o Sergio Higuita del Bora-Hansgrohe o Nairo Quintana del Arkéa Samsic.

A Rigoberto se le pidió explicación sobre la frase polémica que lanzó en el Tour de Francia y que lo hizo tendencia durante la competencia en Colombia.

¿Qué quiso decir cuando habló de vivir sabroso en la grande boucle?

“Que me dejaran ir a Colombia a vivir sabroso. Correr las clásicas de Canadá, las de Italia. Pero me dijeron que tenía que hacer todo el calendario, incluida la Vuelta a España. Entonces yo dije, estos malparidos no me quieren dejar vivir sabroso”, expresó entre risas y continuó.

“Es que en Colombia uno vive demasiado bueno. Eso era vivir sabroso. Uno en Europa vive sabroso, pero mucho más en Colombia, olvídese pues. Entonces terminando un Tour de Francia o una etapa bien dura y me anuncian que voy a Vuelta España”, puntualizó.

Rigo dejó claro que se refería más que todo al tema de su edad, pues a sus 35 años tiene muchas responsabilidades en el EF Education-EasyPost que debe sumar puntos si no quiere perder la categoría World Tour.

“Hay que respetar también la vejez y al cucho que quiere vivir sabroso y me cambiaron todo. Era la primera vez en muchos años que no tenía que estar pendiente de la general y podría ir tranquilo, atrás desconectado de la general. Es muy diferente cuando vas en la grupeta y guardas sabrosito y bacano las fuerzas. Por eso hablé de un Tour sabroso”, concluyó en SEMANA TV, agregando que para el Giro de Rigo que se correrá en Colombia convenció de venir a Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, contándole de lo sabroso que se vive en Colombia.