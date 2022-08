Arkéa consiente bien a Nairo Quintana y le confirma dos nuevos refuerzos para sus filas

Tras tener una gran actuación en el pasado Tour de Francia, el equipo de Nairo Quintana, el Arkéa Samsic busca renovar su nómina, todo con el objetivo de convertirse en un equipo del World Tour, algo que han venido peleando en esta temporada y que gracias a sus buenos resultados en las distintas competencias, está a pocos pasos de consolidarse.

El sexto lugar de Nairo en la segunda grande del año, dio pie para que la escuadra francesa pensara en grande para pelear por títulos y de paso, rodear bien al boyacense, ciclista que es el más experimentado en la nómina.

Justo antes de acabar el Tour, Nairo había dado pistas de los refuerzos que tendría su equipo para la siguiente temporada. No obstante, hasta este martes 2 de agosto, el equipo pudo confirmar las dos primeras llegadas que ilusionan con un 2023 lleno de frutos.

Tour de Francia 2022: Nairo Quintana durante la etapa 20, una contrarreloj de 40 km entre Lacapelle Marival y Rocamadour - Foto: REUTERS

El primero de ellos fue Louis Barré, corredor que defendía los colores del equipo continental Team U Nantes Atlantique y que llegó a las filas del Arkéa a partir del 1 de agosto.

“Estoy orgulloso de unirme a las filas del equipo Arkéa-Samsic. Es un buen entrenamiento en pleno progreso. Realmente aprecio la filosofía de carreras de este equipo. Estoy feliz de unirme a este entrenamiento que da una oportunidad a los jóvenes corredores. Ya sé un poco sobre Donavan Grondin y Kévin Vauquelin. En el aspecto deportivo, soy un trepador. Hice todas mis clases con el Team U Nantes Atlantique”, dijo de entrada el ciclista francés.

Por su parte, Emanuel Hubert, director del equipo, entregó las características de este ciclista que será uno de los escuderos de Nairo para la siguiente temporada. “Louis es un nuevo talento joven que se une a nosotros. Viene a engrosar las filas de pilotos prometedores que componen nuestra plantilla. También quiero saludar el buen trabajo formativo realizado con Louis por el Team U Nantes Atlantique dirigido por Anthony Ravard, que le permitió llevar a cabo su doble proyecto, deporte y estudios, con éxito compartido en ambos ámbitos”, dijo.

Ahora bien, Barré no fue el único fichaje del equipo confirmado. Este martes, el ciclista de 24 años Clément Champoussin, firmó su contrato con el Arkéa, donde llega después de defender los colores del AG2R Citroën.

Champoussin llega como un nuevo gregario para defender a su líder, Nairo Quintana. “Emmanuel Hubert me presentó un gran plan de carrera. Sus palabras demostraron de inmediato la confianza que depositaba en mí. Este fue un aspecto decisivo en mi toma de decisiones. Esta temporada, como todo el mundo, he podido medir las muy buenas actuaciones de sus pilotos. Hay un buen ambiente dentro del equipo Arkéa-Samsic, destacando un espíritu familiar muy fuerte. Emmanuel Hubert me presentó un plan de carrera progresivo: en 2023 quiere que me exprese en carreras de montaña con el objetivo de lograr el éxito de etapa”, aseguró el francés.

“Trataré de lograr estas actuaciones de manera crescendo centrándome inicialmente en las carreras por etapas de una semana, luego, luego en los de tres semanas. Mi llegada a Arkéa-Samsic es parte de un proyecto de progresión lineal con un plan de desarrollo bien establecido, por lo que pude pasar los niveles con serenidad, uno tras otro”, agregó.

Jeune coureur prometteur, grimpeur, 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝘂𝘀𝘀𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗶𝗿 en 2023 ! 🤝



📄 Le communiqué 👇https://t.co/GRWS6HiLS5 pic.twitter.com/BU3exB8nIZ — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 2, 2022

Por lo pronto, Nairo y compañía se enfocan en lo que será La Vuelta España, competencia que empezará a partir del próximo 19 de agosto y que culminará el 11 de septiembre.