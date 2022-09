Día decisivo en la Vuelta a España 2022: hora y dónde ver en vivo la etapa 15

Remco Evenepoel (Quickstep) sufrió, pero sostuvo la camiseta roja que lo acredita como líder de la Vuelta a España 2022, aunque entre los fanáticos hay serias dudas sobre la posibilidad de mantenerse en ese lugar hasta Madrid el próximo fin de semana. Primoz Roglic y Miguel Ángel López han venido de menos a más, lo que los pone en la lista de favoritos para sacar algo más de tiempo este domingo en el puerto especial de Sierra Nevada.

Justamente ‘Supermán’ ya sabe lo que es ganar en este lugar, por eso llega motivado de saber que las piernas han empezado a responder. Verlo con Roglic, dejando regados a corredores de renombre como Enric Mas y Remco Evenepoel, entre otros, amplía las posibilidades de entrar en ese selecto grupo de los cinco mejores corredores de la ronda ibérica.

Sierra Nevada ha acogido 13 finales de etapa de La Vuelta y en 2022 será la segunda vez que se suba hasta el Alto de la Hoya de la Mora. Antes de subir por Hazallanas hasta Sierra Nevada, el pelotón deberá afrontar el ascenso al Alto del Purche.

Además de ser un paraíso para los amantes del esquí, Sierra Nevada también lo es para los ciclistas. Su Centro de Alto Rendimiento es uno de los lugares preferidos por los corredores profesionales para realizar concentraciones en altura, por lo que varios de los que se mantienen en carrera saben de sobra los puntos claves del ascenso.

Aunque el trayecto hasta la meta consta de 152 kilómetros, distancia menor a lo que están acostumbrados en las grandes carreras, la intensidad de ese último pico hace inevitable pensar en movimientos para la general, un día antes de disfrutar del tercer y último día de descanso hasta aquí.

El temido puerto de la Hoya de la Mora consta de 22.3 kilómetros con pendientes de hasta el 20 % en los kilómetros iniciales, sector ideal para lanzar los ataques. Aunque la segunda mitad no es tan exigente como el arranque, si mantiene un desgaste considerable para la resistencia de los corredores, que ya vienen bastante apaleados por dos semanas de competencia.

Evenepoel, que puso en riesgo su futuro como líder, sabe que le lloverán latigazos desde todos los equipos interesados en destronarlo. “Creo que conseguí más ventaja en otros finales como Les Praeres. Por supuesto, no ha sido mi mejor día. No he tenido mis mejores piernas, no he podido responder cuando Roglic ha atacado. Todavía tengo 1′50″ en la general, así que no hay nada de lo que asustarse. Intentaré recuperar todo lo posible y sobrevivir mañana”, dijo el corredor belga.

Remco culpa a esta pérdida a aquella caída en la etapa 13, de la que no salió del todo bien librado. “Está claro que siendo el segundo día después de la caída es muchas veces el día en el que no te encuentras bien. Pero no usaré eso como excusa. No he tenido mis mejores piernas hoy. Espero que este haya sido mi día malo en estas tres semanas”, completó.

Tough day at the office but tomorrow is another day! 👍🏼🔴🐺 #TheWolfpack pic.twitter.com/YmxIMt4MKq — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 3, 2022

La decimoquinta fracción iniciará sobre las 6:00 de la mañana (hora de Colombia) con transmisión de ESPN y Caracol Sports. A través de SEMANA.com usted podrá conocer todo lo que suceda en la etapa y las reacciones de los corredores después del duro ascenso en el que se esperan movimientos importantes en varias clasificaciones, entre ellas la general y la montaña.

Clasificación general - Vuelta a España 2022

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) - 52:21:33

2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:49

3. Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:43

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 3:46

5. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) a 4:53

6. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 6:02

7. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 6:49

8. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 6:56

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 8:49

10. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 9:12