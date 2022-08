“El nivel está muy alto”: Simon Yates no ve nada fácil vestirse de rojo en la Vuelta a España

Finalizada la etapa 8 de la Vuelta a España, un recorrido de 153 kilómetros entre Pola de Laviana y el puerto de montaña de primera categoría en el Colláu Fancuaya, la cual terminó ganando el ciclista australiano Jay Vine del Alpecin–Deceuninck tras una gran actuación en el último puerto de montaña, Simon Yates del BikeExchange–Jayco, uno de los favoritos a luchar por el maillot rojo, se refirió sobre las sensaciones que tuvo a lo largo del día y se podría decir que quedó con un sabor agridulce.

“No fue como lo esperaba, realmente. Me sentí bien, pero el nivel está muy alto este año. Mañana es otro día duro”, aseguró el ciclista inglés para los micrófonos de SEMANA en La Ruta, quien espera poder reducir las diferencias en la clasificación general en la etapa 9 frente al líder de la carrera, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), corredor que completó su segundo día vestido de rojo y ratificó su favoritismo.

Ahora bien, respecto a cómo se sintió en ese último puerto de montaña en el Colláu Fancuaya, el ciclista de 30 años no dudó en lo complicado que estuvo: “Fue muy dura, especialmente, porque estaba muy resbaladizo y era muy difícil tener algo de agarre, y salir así es un duro reto en algunas ocasiones, pero es lo que hay”, dijo.

Yates confía en lo que pueda hacer en el trayecto de 171 kilómetros que se llevará a cabo entre Villaviciosa y el puerto de montaña de Les Praeres Nava, teniendo en cuenta que en el año 2018 consiguió ganar allí y de paso se vistió de rojo, cuando hacía parte del equipo Mitchelton: “Espero que ese conocimiento me pueda ayudar mañana, pero ya lo veremos”, aseguró.

No obstante, el británico fue sincero y dejó claro que todo dependerá del estado físico en el que se encuentra: “Seguro, las piernas van a doler mañana, pero solo queda una etapa más antes del día del descanso, así que le daremos una oportunidad”.

Asimismo, refiriéndose a este nuevo test que deberán afrontar, tanto él como el resto de favoritos, en la alta montaña, tercer final en alto que tendrán en lo que va de la presente edición de esta Vuelta a España, Yates afirmó: “Mañana (etapa 9) es un día muy diferente. Ya veremos cómo nos recuperemos de este día y, sabiendo que tengo mucha experiencia subiendo ese puerto, veremos si puedo hacer algo que valga la pena”.

El ciclista británico no baja la guardia en cuanto a la lucha por la general. Si bien está a más de dos minutos de Evenepoel, quien se ha convertido en el rival a vencer, Yates aún no está en el nivel que le gustaría estar, pero aún queda un largo camino por delante para recuperar las buenas sensaciones en las piernas. No obstante, tal y como se lo dejó a saber a SEMANA en La Ruta, “sí, me siento bien, pero tal vez no lo suficiente”.

Vuelta a España 2022: así marcha la clasificación general tras la etapa 8

1. REMCO EVENEPOEL - QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM - 29H 28′ 19′'

2. ENRIC MAS - MOVISTAR TEAM - a 00′ 28′'

3. PRIMOŽ ROGLIČ - JUMBO - VISMA - a 01′ 01′'

4. CARLOS RODRIGUEZ CANO - INEOS GRENADIERS - a +01′ 47′'

5. JUAN AYUSO PESQUERA - UAE TEAM EMIRATES - a 02′ 02′'

6. SIMON PHILIP YATES - TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO - a 02′ 05′'

7. JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA- UAE TEAM EMIRATES - a 02′ 44′'

8. JAI HINDLEY- BORA - HANSGROHE - a 02′ 51′'

9. BEN O’CONNOR - AG2R CITROEN TEAM- a 02′ 59′'

10. THYMEN ARENSMAN - - TEAM DSM - 03′ 18′'

12. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ASTANA QAZAQSTAN TEAM - a 03′ 39′'