“Estoy al nivel”, Nairo Quintana contundente sobre un posible ataque a los favoritos

Este martes inician las acciones de la segunda semana del Tour de Francia, la cual podría definir los candidatos para pelear por la camiseta amarilla en el camino a París. El ciclista colombiano Nairo Quintana se perfila como uno de los contendientes en la lucha al cerrar en el décimo lugar de la general, a un poco más de dos minutos del líder Tadej Pogačar.

Precisamente sobre esta lucha que se avecina en la alta montaña de los Alpes franceses, el boyacense fue contundente sobre la posibilidad de soñar con el podio en la grande boucle. Nairo sabe que tiene que destronar al esloveno Pogačar, hombre que se ha mostrado imbatible en la primera semana.

“Hemos visto que estoy muy bien, al nivel de ellos. Un día sufren más unos y al otro, los otros. Creo que esta semana nos va a ir muy bien y tengo buenas sensaciones y buen cuerpo”, dijo Quintana en rueda de prensa este lunes en su día de descanso.

LAUSANNE, SWITZERLAND - JULY 09: Nairo Alexander Quintana Rojas of Colombia and Team Arkéa - Samsic prior to the 109th Tour de France 2022, Stage 8 a 186,3km stage from Dole to Lausanne - Côte du Stade olympique 602m / #TDF2022 / #WorldTour / on July 09, 2022 in Lausanne, Switzerland. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) - Foto: Getty Images/Tim de Waele

“Estamos viendo un cambio generacional y totalmente evidente. Hemos visto la cantidad de jóvenes ganar este año, todo en la vida va por generaciones, pero seguimos los viejitos haciendo cosquillas y nos mantenemos si no ganando”, agregó el cafetero con respecto a la nueva sangre que ha tomado la parada en este Tour.

Nairo tiene un panorama cuesta arriba, pues en los puestos por encima de él se ubican corredores de los equipos llamados a pelear por el título (UAE, Jumbos Visma e INEOS Grenadiers). Sin embargo, desde su escuadra, el Arkéa Samsic tienen todo evaluado para dar un golpe sobre la mesa.

“Vamos a ver de qué manera juegan los otros equipos, INEOS tiene dos, está el UAE, Jumbo-Visma y dos o a veces tres del INEOS. Ellos tienen la responsabilidad fuerte que si quieren ganar tirar estrategia y ataque, y nosotros aprovechar el momento para que nos salga o nos equivoquemos. Hay que arriesgar y poner los huevos en diferentes canastas porque si se rompe uno, aprovechar con el otro”, dijo.

La alta y larga montaña es una de las especialidades de Nairo, y pese a no contar con grandes escaladores en su equipo, tiene la confianza para lograr cosas importantes. “No sabemos el ritmo de competición, no tengo tampoco los grandes escaladores a mi lado. Esperar los ataques de los otros equipos es clavarse el cuchillo en el cuello. No es atacar por atacar. Mientras tú en primera persona te matas. Voy a ser bastante conservador, que no es mi manera, pero en el momento que vea, ganas no me harán falta”.

“Vamos a ver la tercera semana, creo que llegaré con buenas sensaciones de piernas. La etapa de Pirineos y tengo confianza que nos va a ir bien y exigir más el cuerpo para conseguir por lo que vinimos”, complementó.

La segunda semana de Tour de Francia está claramente marcada por los grandes puertos de los Alpes franceses, con ascensiones clave al Col du Granon o al mítico Alpe d’Huez en la batalla por la general que lidera el doble vigente campeón Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Estas etapas no solo marcarán el camino de la competencia, sino que también definirán los objetivos de los ciclistas en la clasificación general. Dentro de ese grupo de favoritos para los difíciles ascensos está el colombiano Nairo Quintana, quien ya ha dicho que las etapas venideras le sentarán mejor para cumplir con un buen desempeño.

Tras el día de descanso en Morzine, el Tour regresa con mucha fuerza, con dos etapas de alta montaña el miércoles y el jueves, y antes, en la etapa 10 del martes, un buen aperitivo para calentar las piernas.

Con salida en Morzine Les Portes du Soleil y llegada a Megève tras 148,1 kilómetros, la décima etapa serpentea valles hasta llegar a Megève y afrontar la subida final a las pistas, con 19,3 kilómetros al 4 % de pendiente media. Una subida tendida, sin grandes rampas, donde hay que evitar un desfallecimiento tras el parón antes de llegar a lo más alto del puerto, igual que en el Dauphiné 2020.