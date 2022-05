Giro de Italia 2022 | En emocionante esprint final, Richard Carapaz queda a 15 segundos del liderato

“Nunca me alegra perder, pero perseguimos el objetivo mayor”, dijo el ecuatoriano Caparaz después de cruzar tercero la meta del Blockhaus en un embalaje muy ajustado en el que fue superado por Bardet y Jai Hindley, ganador de la novena jornada.

Y sí que es cierto que le pisa los talones al objetivo que se trazó: ser por segunda vez el campeón del Giro de Italia, después de haberlo logrado en el año 2019.

“Las sensaciones son buenas, seguimos con esta batalla, tenemos que seguir nuestro plan y estoy satisfecho. Con el equipo queríamos trabajar duro”, destacó el pedalista y líder del INEOS.

Fue un remate de infarto. Con fuertes vientos frontales, Richard Carapaz se atrevió a atacar a 4,5 km del final.

Parado en los pedales y mostrando su gran estado de forma. A su rueda, rápidamente se pusieron Bardet y Landa intentando batirlo en la montaña.

En medio de esas batallas, emergió por Hindley y superó al ecuatoriano y al francés. El australiano, que acarició el torfeo sensa Fine en 2020, mostró que tiene como dar la pelea.

“El Giro más incierto desde 2001. Los 3 primeros de la clasificación general están en 14 segundos (López en rosa, Almeida a 12″, Bardet a 14″). Es la menor diferencia desde 2001, cuando los 3 primeros (Frigo en rosa, Azevedo a 3″, Olano a 14″) estaban separados por la misma diferencia”, dice la página oficial de la competencia.

Lo de Carapaz es en parte al gran trabajo que realizó en los primeros kilómetros, Jonathan Castroviejo que empezó marcar el ritmo al frente del grupo de la maglia rosa, con el fin de perfilar mejor al líder de su equipo, el Ineos.

Richard demuestra por qué es uno de los grandes favoritos a coronarse campeón en 2022. Pasó de la casilla 11 en la clasificación general, a más de 2 minutos del líder Juan Pedro López, a ubicarse cerca del español para quitarle la maglia rosa.

Luego de la dura etapa del domingo, Carapaz, asciende al cuarto lugar a 15 segundos del representante por el Trek-Segafredo que ajusta seis etapas como el mejor.

“Quiero pedir disculpas a Sam Oomen porque cuando nos hemos tocado y he puesto el pie en el suelo le he tirado la botella de agua. No creía que pudiera llevar la maglia rosa en mi primer Giro de Italia y no me lo creía cuando mi masajista me dijo en la meta que había conseguido conservarla. Estoy muy cansado, por suerte mañana habrá tiempo para descansar”, dijo al final de la carrera Juan Pedro López.

1. Jai Hindley (Bora-hasngrohe) 5h34′44″

2. Romain Bardet (Team DSM) m.t.

3. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) m.t.

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) m.t.

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) m.t.

6. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) +03″

7. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) +16″

8. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) +34″

9. Alejandro Valverde (Movistar) +46″

10. Thymen Arensman (Team DSM) +58″

Top 10 de la general tras la llegada al Blockhaus:

1. Juan Pedro López Pérez (TFS) 37h52′01″

2. Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) a 12″

3. Romain Bardet (DSM) a 14″

4. Richard Carapaz (IGD) a 15″

5. Jai Hindley (BOH) a 20″

6. Guillaume Martin (COF) a 28″

7. Mikel Landa Meana (TBV) a 29″

8. Domenico Pozzovivo (IWG) a 54″

9. Emanuel Buchmann (BOH) a 1′09″

10. Pello Bilbao López de Armentia (TBV) a 1′22″