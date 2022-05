Giro de Italia 2022 | Las opciones que le quedan a Fernando Gaviria para dejar atrás una nueva frustración

Fernando Gaviria (UAE Emirates) llegó al Giro de Italia 2022 con toda la intención de seguir sumando más victorias a su palmarés en esta Gran Vuelta en la que tanto ha brillado. Su paso por tierras italianas le ha permitido consagrarse en el colombiano con más victorias en esta competencia, donde el país tuvo el privilegio de vibrar con sus embalajes finales y, en la presente edición, quiere volver a pararse en lo más alto del podio.

Gaviria ya ha tenido un par de oportunidades para poderlo hacer; sin embargo, se ha visto superado en los metros finales. Primero por Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) y Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en la etapa 3, entre Kaposvár y Balatonfüred, por lo que la victoria se le escapó por muy poco, y ahora en la quinta jornada en la que quería repetir su hazaña de 2017 en Messina.

A pesar de que lo intentó y desde un principio aseguró que tenía todas las fuerzas para cruzar la meta en la primera posición, Démare fue su bestia negra y terminó venciéndolo en el esprint final y dejándolo en la segunda posición de la etapa, una situación que generó una gran frustración en el del UAE Emirates.

Si bien el colombiano demostró todo su enojo en la línea de meta, aún quedan algunas etapas en las que podrá volver a soñar con una victoria, por lo que deberá mirar hacia atrás y corregir en lo que haya fallado para no volver a caer en lo mismo.

Ahora que ha regresado a la Corsa Rosa, Gaviria tiene todas las intenciones de volver a vestirse con la Maglia Ciclamino en la presente edición, la cual ya tuvo el privilegio de ganar en 2017 y para eso tendrá un par de oportunidades a lo largo de las etapas restantes que quedan.

La tarea no será nada sencilla. El colombiano tiene algunos rivales que lo pondrán a prueba en cada una de las etapas en las que habrá un final para los esprínteres como Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) y Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) y Caleb Ewan (Lotto Soudal), que sufrió una caída en la primera etapa y no parece estar en su mejor momento, entre otros grandes velocistas del World Tour.

El Giro de Italia hasta ahora empieza y con el resultado que obtuvo en este primer mano a mano, las sensaciones son positivas para Gaviria, teniendo en cuenta que tendrá revancha muy pronto cuando se corran en esta primera semana las etapas 6 entre Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri), una etapa completamente llana y de todo gusto para el colombiano.

Sin embargo, entre otras de las etapas en las que el corredor del UAE Team Emirates podría dar el batacazo es en la etapa 11, la cual será un recorrido completamente llano entre Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia Parmigiano Reggiano Food Stage y en el que habrá dos esprints intermedios donde podrá arañar uno que otro punto para la clasificación por la Maglia Ciclamino.

Superada estas etapas, el pedalista colombiano podría llegar a tener una chance más de celebrar en la línea de meta. No obstante, esta sería la última oportunidad para el antioqueño, ya que la etapa 18, entre Borgo Valsugana-Treviso, será la última con un final plano. Si bien este recorrido de 151 kilómetros tiene un par de puertos de montaña de cuarta categoría, tendrá un tramo de poco más de 30 kilómetros, para darle caza a una posible fuga que podría presentarse, razón por la que el ciclista de 27 años tendrá que estar atento a cualquier movimiento que se presente.

Sin duda, en este punto de la competencia las piernas no estarán tan frescas como los primeros días, pero Gaviria se ha preparado para correr esta Gran Vuelta que está decidido a culminar, algo que podría no estar entre los papeles de sus máximos rivales y que tendrá que aprovechar al máximo en las etapas en las que hay posibilidad de tener un final al esprint para no volver a fracasar en la Corsa Rosa.

¿Cuántas etapas ha ganado Fernando Gaviria en el Giro de Italia?

En total, el corredor del UAE Team Emirates suma cinco triunfos en el Giro. Cuatro de estos los consiguió en su debut en esta competencia en el 2017, cuando corría para el Quick Step Floors Cycling Team, en las etapas 3, 5, 12 y 13, una actuación que le permitió lucir la Maglia Rosa, antes de perderla en la etapa 4 contra uno de sus coequiperos, el luxemburgués Bob Jungels.

Sin embargo, en aquella edición de la Ronda Itálica, el nacido en La Ceja, Antioquia, gracias a estos importantes triunfos en su carrera como deportista, tuvo la posibilidad de terminar con la Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, convirtiéndose en el primer y único latinoamericano en ganarla, hasta el momento.

En 2019, Gaviria volvió a subirse al podio, pero la celebración fue algo agridulce. El colombiano fue segundo, por detrás de Elia Viviani, pero el italiano fue descalificado por una maniobra que los directores de carrera calificaron como indebida, por lo que el colombiano ascendió a la primera posición.

Para lo que viene, Gaviria deberá dejar atrás todas sus frustraciones y concentrarse en lo que viene, pues aún hay opciones y él mismo lo sabe.