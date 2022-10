Ineos ya tiene respuesta de Remco Evenepoel para hacer dupla con Egan Bernal en 2023

La temporada ciclística de 2022 está llegando a su fin, tras la realización de la Vuelta a España en la que Remco Evenepoel quedó como el actual campeón. Las acciones del deporte de las bielas empiezan a bajar su telón y actualmente son las últimas competencias, todas clásicas que cierren el período deportivo, a la espera de cambios de ciclistas top que buscan otros rumbos tras cumplir ciclos en donde se encontraban hasta el término de este año.

Tal es el caso del ecuatoriano Richard Carapaz, que dejó las filas del INEOS Grenadiers para sumarse al Education First a partir de 2023. Asimismo, la gloria colombiana, Nairo Quintana, hace un par de días anunció que terminaba su ciclo de tres años en el Arkéa Samsic y en los próximos días daría a conocer su próximo destino, en el cual ya aparecen rumores en el radar.

Por su parte, uno de los ganadores de una de las tres grandes despertó en las últimas semanas una versión que apuntaba a su salida del equipo, que actualmente hace parte para ir a hacer dupla con Egan Bernal en la escuadra británica.

Patrick Lefevere, gerente del equipo de Remco, confirmó a VeloNews que desde el INEOS le llegó un curioso mensaje pidiendo que les mantuvieran informados si estaban pensando en negociar.

El líder de la general, el ciclista colombiano del Team INEOS, Egan Bernal (izq.), ayuda al ciclista del equipo Deceuninck el belga Remco Evenepoel con su casco antes del inicio de la décima etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia 2021, 139 km entre l'Aquila y Foligno el 17 de mayo de 2021. (Foto de Luca Bettini / AFP) - Foto: AFP

“Es fácil. Dave Brailsford (director deportivo del INEOS) me envió un mensaje de texto después de la Vuelta y no lo hace a menudo. Me dijo: Felicidades, qué campeón. Si quieres venderlo algún día, llámame”, aseguró Lefevere.

El interés de los ingleses por Remco no viene de hace poco, pues hasta su padre Patrick reconoce que han estado en contacto continuamente siguiendo de cerca la situación de la joven joya del ciclismo belga.

“Hemos estado en contacto con ellos durante años, pero nunca ha habido una reunión. Todo contacto fue por teléfono. Es normal que me llamen después de las victorias en Lieja y la Vuelta para felicitarme”, dijo el mayor de los Evenepoel.

Sin embargo, el más directo implicado, Remco Evenepoel, en las últimas horas lanzó un mensaje claro sobre dicho rumor y así todo parece indicar que dio respuesta definitiva: “Me sorprendió escuchar eso, no tenía ni idea. Tengo contrato con el Quick Step-Alpha Vinyl hasta 2026. Es cierto que algunos equipos habían mostrado interés, incluso antes de La Vuelta, pero nunca quise saberlo. Mi confianza en mi equipo es mutua y estoy feliz de estar allí”.

El corredor, que cerró su año este martes con la participación en la Binche-Chimai-Binche, también precisó sobre la posibilidad de estar en 2023 en la ronda gala, haciendo un llamado desde ya a la prudencia: “Hay que ir paso a paso y mantener la calma. Después de mi victoria en La Vuelta, hubo muchos comentarios sobre participar en el Tour de Francia lo antes posible. Escuché las opiniones y los comentarios...”.

Remco Evenepoel mantiene contrato con su equipo hasta 2026. - Foto: AP/Manu Fernandez

“Quiero dejar en claro que tenemos un plan establecido dentro de mi equipo y vamos a mantener la calma al respecto. Es necesario, en cualquier caso, examinar los recorridos de las grandes vueltas, ver las distancias, los tiempos, etc., y hacer la elección”, agregó.

Concluyó exaltando lo que fue para él su año deportivo, en donde a corta edad alcanzó el título de la Vuelta a España: “El año 2022 ha sido un sueño para mí con la Lieja-Bastoña-Lieja, La Vuelta y el Mundial. No me arrepiento de no hacer Il Lombardía en absoluto. Después de La Vuelta y el Mundial con el largo viaje desde Australia, no era ideal ir a Lombardía. Acudiré para ganarla en 2023, es necesario llegar fresco”.