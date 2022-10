Surge segundo equipo interesado en Nairo Quintana; no le ven lío a su caso por tramadol

Se vienen semanas intensas para Nairo Quintana, pensando en su futuro como profesional. ‘El Cóndor’ está a la espera de presentar su apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y al tiempo escuchará ofertas de los equipos que quieren aprovechar su reciente salida del Arkéa-Samsic.

En su comunicado oficial, Nairo aseguró que la decisión se tomaría con calma, sin embargo, el hecho de estar libre ha provocado un movimiento inesperado en un mercado de pases que ya parecía en sus horas más bajas. Medios internacionales apuntan a distintos destinos para el colombiano, pero con la tendencia clara de volver a la categoría World Tour tal y como lo tenía pensado con el Arkéa.

Cycling News, medio especializado en el deporte pedal, apuntó este martes a la escuadra que pica en punta para llevarse al boyacense como reemplazo de otro veterano que está a punto de colgar la bicicleta y tomar el retiro. “Astana Qazaqstan es el destino más probable para Quintana y su tramadol positivo no se ve como un obstáculo”, apunta el artículo.

“Vincenzo Nibali se retirará después de Il Lombardia del sábado y Quintana podría compartir el liderazgo del equipo Grand Tour con el compatriota colombiano Miguel Ángel López”, con quien tiene una relación de amistad de hace muchos años atrás cuando empezaron a encontrarse en las carreteras del mundo.

Miguel Ángel López y Nairo Quintana durante la presentación de La Vuelta a España 2020 - Foto: Getty Images

El Astana ha estado buscando una tercera cabeza para su proyecto deportivo y ya había descartado la posibilidad de Nairo por los rumores de su renovación y el anuncio que se hizo oficial a mediados de agosto. Pero la ruptura del acuerdo hizo que volvieran a entablar comunicación y ahora es una de las grandes posibilidades que ‘El Cóndor’ tiene sobre la mesa para su futuro próximo.

Cycling News aporta que el cuadro kazajo “parece estar listo para obtener su licencia WorldTour de 2023-2025, a pesar de algunos retrasos en los pagos de salarios, y su gerente Alexander Vinokourov está trabajando en la reconstrucción de la nómina”.

La otra opción

Por lo pronto, Nairo aseguró que está enfocado en su defensa por el uso del tramadol, aunque eso no le impedirá buscar nuevas opciones para continuar su laureada carrera encima de la bicicleta. “Vamos a seguir pedaleando hacia adelante, poco a poco comentaré sobre mi futuro. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho y puedo hacer”, sentenció.

Producto del comunicado del Arkéa en el que asegura no dar más comunicaciones al respecto, el diario L’Equipe apunta a que el anuncio de renovación en agosto se había dado bajo un acuerdo de palabra y no con un documento firmado que certificara la continuidad del colombiano. Como consecuencia de lo sucedido, con la sanción de la UCI ese acuerdo se rompió y, por ende, desencadenó en que Nairo no siguiera un año más.

El mismo medio apunta a que el colombiano ya tiene sobre la mesa la oferta de “un equipo francés del World Tour” del que no quisieron revelar el nombre, aunque en dicha categoría solo hay tres equipos actualmente: el Groupama-FDJ, el AG2R Citröen y el Cofidis.

Nairo Quintana viene de ser sexto en el Tour de Francia 2022 - Foto: Getty Images/Dario Belingheri

Varios portales especializados han replicado esta información, apelando a los rumores relacionados con Quintana antes del anuncio de la renovación. Por aquellos días era el AG2R el que le seguía la pista al de Cómbita, acompañados del UAE Team Emirates, que ya lo descartó, y un Astana que parece reactivar su candidatura a hacer la ofensiva para juntar a Nairo con ‘Supermán’ López.

El futuro del ‘cóndor’ no solo impactará sobre sus últimos años de carrera, sino también lo hará sobre los otros tres colombianos que estaban en el Arkéa: Dayer Quintana, Winner Anacona y Miguel Flórez, quienes apuntan a buscar nuevos horizontes a la espera de lo que decida el capo de escuadra al que acompañaron en su travesía ya terminada por tierras francesas.