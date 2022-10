Arkéa rompió el silencio y contó por qué Nairo salió del equipo; mandó contundente mensaje

Nairo Quintana, que es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, sorprendió el viernes a todos sus fanáticos y confirmó que no seguirá en el Arkéa Samsic la próxima temporada.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el pedalista boyacense manifestó que finalmente no renovó el vínculo contractual con la escuadra francesa y no hará parte de su escuadra en 2023. Asimismo, puntualizó que quiere seguir corriendo al máximo nivel.

“No continuaré con el equipo Arkéa Samsic para las próximas temporadas. Quiero agradecerle al equipo por estos tres años, donde pudimos tener muchas carreras que ganamos, otras que perdimos, pero pude entregar toda mi experiencia y aprendizaje al equipo”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Vamos a seguir pedaleando hacia adelante, poco a poco comentaré más detalles sobre mi futuro. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho y puedo hacer”.

Tras estas declaraciones, la escuadra gala rompió el silencio y compartió este sábado un comunicado de prensa con respecto a la salida del ciclista colombiano, quien sigue adelantando su defensa por el caso del tramadol.

El Arkéa Samsic, de igual manera, aprovechó la coyuntura para mandar un contundente mensaje y puntualizó en el documento que no va a entregar más detalles sobre la no renovación de Quintana.

“Nairo Quintana ha anunciado el fin de su colaboración con el Arkéa. La formación confirma la no renovación del contrato con el colombiano para la temporada 2023. La formación bretona no hará ningún otro comentario sobre este tema”, concluyó.

📄 Communiqué officiel de l'équipe Arkéa-Samsic pic.twitter.com/5vmBWhSGqB — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 1, 2022

A mediados de julio pasado, el director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean ‘Matxín’ Fernández, aseguró en diálogo con Caracol Radio que tiene un gusto especial por la manera de competir del boyacense, por lo cual podría terminar en ese equipo.

“Te puedo garantizar que he hablado con Nairo, que tengo ‘feeling’ excelente con él. Nos lo han ofrecido, es un corredor que me gustaría. Son conversaciones que hemos tenido entre nosotros; a mí me gustaría”, explicó Fernández en aquel momento.

Cabe recordar que Quintana recibió hace unas semanas una mala noticia por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y fue descalificado del Tour de Francia 2022, donde había terminado en el sexto puesto de la clasificación general.

La entidad deportiva anunció que el pedalista cafetero fue sancionado debido a que se encontró en su organismo un rastro de tramadol. Asimismo, puntualizó que el uso de esa sustancia está prohibido.

“El corredor es sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición, establecida en el Reglamento Médico de la UCI. Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol, y sus dos metabolitos principales”, señaló en el documento.

Frente a estas acusaciones, el campeón del Giro de Italia 2014 enfatizó que es inocente y apeló la decisión de la UCI ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), entidad que aceptó inicialmente sus descargos.