¿Listo para el Tour de Francia? Remco Evenepoel analiza su participación en las grandes para 2023

El nuevo campeón del mundo, Remco Evenepoel, esperará a “ver los recorridos” antes de decidir qué gran prueba (Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España) disputará la próxima temporada, después de haber ganado la Vuelta este año, declaró este lunes durante una rueda de prensa en video.

“Sé que después de mi victoria en España (en septiembre) ha habido muchos comentarios de personas que quieren verme rápidamente en el Tour de Francia. Pero respecto a eso, sigo muy tranquilo. Hay que avanzar paso a paso”, indicó el joven belga.

“Tenemos un plan con el equipo. Y, como fue el caso este año, nunca hemos cambiado ese plan. Solo tengo 22 años y muchos años por delante de mí. La Vuelta fue un gran paso hacia mi gran sueño (ganar el Tour). Pero puede llevar mucho tiempo cumplir tu sueño”, continuó Evenepoel.

“Si depende solo de mí, Remco no disputará el Tour de Francia antes de 2024″, dijo el mánager del equipo Quick Step, Patrick Lefevere, a finales de septiembre.

El prodigio flamenco, primer vencedor belga de una gran vuelta desde Johan de Muynck en el Giro en 1978, no cierra, sin embargo, la puerta a participar en la grande bouclé desde el año que viene.

“Miraremos los recorridos y en especial los perfiles y los kilómetros contrarreloj. Cuando tengamos esos datos, podremos decidir qué carrera hacemos. No antes”, explicó.

En esa óptica, el próximo Giro de Italia podría gustar al campeón del mundo ya que el Giro arrancará con una contrarreloj selectiva de 18 kilómetros que debería adaptarse a sus cualidades de corredor-escalador.

También ganador del monumento Lieja-Bastoña-Lieja este año, ha repetido de nuevo que no tiene intención de abandonar su equipo actual, a pesar de los rumores sobre un traspaso a Ineos.

“Estoy sorprendido por lo que he oído. No hay nada. Tengo todavía tres años de contrato. Tengo confianza en mis compañeros y ellos tienen confianza en mí. No tengo ninguna razón para irme”, concluyó Evenepoel, que disputará el martes en Bélgica la Binche-Chimay-Binche, su primera carrera con el maillot arcoíris.

Multitudinario recibimiento

Miles de aficionados al ciclismo llenaron el domingo la Grand Place de Bruselas para celebrar los recientes éxitos de su ídolo Remco Evenepoel, ganador de la Vuelta a España y del Mundial de ruta celebrado en Australia.

Entre 5.000 y 7.000 personas, según las estimaciones de los medios locales, muchas de ellas vestidas de rojo, el color del maillot de líder de la Vuelta, aclamaron a Evenepoel, una figura que une a flamencos y valones.

“Es una jornada mágica que cierra un año perfecto”, declaró Evenepoel, vestido con el maillot arcoíris que le distingue como campeón del mundo de fondo en carretera, título logrado a finales de septiembre en Australia, que se sumó a su primera gran vuelta (a mediados de septiembre en España) y un monumento como la Lieja-Bastoña-Lieja, en la primavera (boreal).

Al igual que el legendario ciclista Eddy Merckx (en 1969 tras su triunfo en el tour de Francia), la tenista Justine Henin (en 2003 después de ganar Roland Garros) o la selección de fútbol, semifinalista de los Mundiales de 1986 y 2018, Evenepoel tuvo el honor de salir al balcón del ayuntamiento de la capital belga.

El joven flamenco, que se expresa perfectamente en francés, es en efecto el primer vencedor belga de una Gran Vuelta ciclista desde que Johan de Muynck ganó el Giro en 1978.

“Remco merece lo que le está pasando hoy”, se felicitó su compatriota y compañero en el equipo Quick Step Yves Lampaert, aunque ha querido calmar un poco a los aficionados, que ahora esperan que Evenepoel gane el Tour de Francia el próximo año.

Antes de ser ovacionado en la emblemática Grand-Place al ritmo de la música de Stromae, otro ídolo local, Evenepoel fue nombrado ciudadano de honor de su localidad de origen, Dilbeek.

