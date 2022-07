Nairo Quintana reveló a SEMANA los puertos de los Pirineos donde se definirá el Tour de Francia 2022

Una semana le resta a la edición 109 del Tour de Francia 2022. En el recorrido de las etapas que restan, en tres la alta montaña podría definir la carrera y, finalmente, una contrarreloj también sorteará la suerte de los favoritos por la pelea de la camiseta amarilla y el top 3 de la carrera.

Entre los mejores 10 se encuentra Nairo Quintana, quien tuvo una segunda semana de ensueño que le permite marchar sexto de cara a la definición. En conversación con los medios de comunicación entre los que estuvo SEMANA durante este lunes (18 de julio), día de descanso de la competencia, el boyacense resaltó lo hecho hasta el momento: ”Cuando vi que los rivales dudaban o estaban cansados he dicho, voy a probar. A veces hay que arriesgar para obtener premios”.

Sobre la imposibilidad de contar con algunos de sus gregarios para las etapas clave que vienen, dijo: “La ausencia de Barguil es muy mala para nosotros, estaba previsto que en esta tercera semana estuviera muy cerca de mí, para ayudarme en la montaña; lamentablemente lo hemos perdido y seguiremos con toda la fuerza para lograr el podio”.

Tour de Francia - Etapa 11 Team Arkea - Nairo Quintana de Samsic cruza la meta tras la etapa 11 Francia - 13 de julio de 2022Foto REUTERS/Gonzalo Fuentes - Foto: REUTERS

“Es una crono de 40 km, dura, pero rápida, yo creo que con los rivales hacia el tercer puesto estamos muy parejos. Debemos llegar con mínimo un minuto de diferencia, ese es el tiempo que debemos mirar en los próximos días para sacarles y poder estar delante de ellos”, para lograr sus objetivos de podio de la carrera, hizo énfasis en lo que deberá tener en cuenta.

“Este ha sido un buen Tour en general, con algunas pérdidas de segundos que nos ha mandado para atrás, pero también otros días muy buenos; ha sido una carrera bastante regular, con buena fortuna de salud y con la cabeza bien puesta para conseguir los objetivos”, agregó

A la pregunta de SEMANA en la ruta y los puertos a ponerle la lupa para sacar diferencia en los Pirineos, decidió: “Son tres días de montaña muy serios, todos los conozco bien. El aeropuerto de Val-Louron, creo que es muy importante, con más de 4.000 metros de altitud y es ahí donde tendremos que estar a la altura de los mejores para poder sacar diferencias”.

“Hautacam, que es una etapa muy dura, yo creo que es de las etapas donde se juega el todo por el todo y es donde se sabe dónde iremos a terminar”, complementó.

“El día de mañana espero salir con nota buena, salimos de un día de descanso donde para muchos puede ser raro y puede pasar cualquier cosa, vamos a trabajar bien para mañana y la expectativa es llegar en el grupo principal sin ningún problema”.

Sobre cómo ha planeado su equipo los momentos de calor, dijo: “Vamos a tratar de tener auxiliares en tierra, durante diferentes puntos de las subidas para así evitar que nos deshidratemos. Nos toca defendernos de las ausencias por covid u otras situaciones e improvisaremos un poco de todas las maneras, pero esperamos pasarlo muy bien”.

“Tenemos que intentarlo si queremos ir por el podio y aguantar lo mejor posible para estar lo más adelante que se pueda. Si llegamos a París entre los 10 primeros es muy bueno para mí, después de varios años que he estado un poco lejos, que he tenido mala suerte o no me he encontrado; la verdad es que me ha respetado muy bien la salud”, añadió positivo.

“Me siento bien, estoy preparado. Lo importante es que el cuerpo y la cabeza funcionen bien, así que estoy feliz con todo lo que está pasando”, aseguró.

“No hemos solucionado nada, me siento capaz de seguir ganando antes de ponerme la mochila para ayudar, así que por ahí van mis decisiones”, finalizó bajo las especulaciones que han surgido de unirse a Pogačar en el UAE Emirates Team.