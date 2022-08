Otra batalla por la general de la Vuelta a España 2022: hora y dónde ver la etapa 9

La octava fracción de la Vuelta a España 2022 dejó cambios en varias clasificaciones, aunque no en la general. Remco Evenepoel continúa reinante vestido de rojo, color que pretende mantener hasta el próximo 11 de septiembre en Madrid. A pesar del intenso recorrido, con seis puertos de montaña, el belga y su equipo, el Quickstep, se comportó a la altura, limitando al máximo cualquier ataque en el lote principal.

“Creo que dije que el objetivo era no perder tiempo, y si veía la oportunidad, ganarlo. Creo que he ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes, Primoz (Roglic) y Enric (Mas). Pero ha sido bonito ver a Primoz fuerte hoy, es algo bueno para la carrera”, dijo Evenepoel luego de cruzar la línea de meta.

Para el líder, la clave es tener un equipo que lo apoya en todo momento. “Mi equipo ha estado soberbio hoy, hemos controlado desde el inicio y no ha sido fácil. Agradezco a todos mis compañeros, porque me han empujado a este resultado. Por la radio, me iban explicando un poco la situación, pero creo que iban un poco por detrás. Hubo un momento que me dijeron que íbamos catorce en el grupo y solo veía a cuatro o cinco, así que no sabía exactamente cuál era la situación”, remató.

La camiseta de los puntos y la montaña, por el contrario, no corrió la misma suerte. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) fue reemplazado por Mads Pedersen (Trek-Segafredo), mientras que Víctor Langelotti (Burgos-BH) no es más el ‘rey de la montaña’, pues fue superado por el ganador de la etapa Jay Vine (Alpecin).

Bajo ese panorama, los ciclistas afrontarán la novena etapa este domingo, como cierre de una intensa primera semana con paso por Países Bajos y remate en Asturias. El puerto de Las Praeres, clave para el título de Simon Yates (Bike Exchange) en el año 2018, el último antes de la tripleta de Roglic que quiere romper Evenepoel.

“He visto de otros años que (en Les Praeres) no había distancias muy grandes, pero por supuesto si explotas estás perdido en un puerto como ese. Seguiré confiado. Sé que es un puerto que se me adapta muy bien en cuanto a duración, así que lo daré todo. Mi equipo está muy fuerte. Intentaremos defender el maillot, y por qué no intentar la victoria de etapa. Sería muy bonito”, mencionó el belga al respecto de la etapa de este domingo.

Antes de ascender a Las Praeres, son cuatro puertos de montaña lo que deben subir. Un escenario perfecto para que las fugas digan presente una vez más, mientras el grupo regula las fuerzas hasta el desenlace, eso si no surge un valiente que quiera amedrentar al Quickstep y su líder desde lejos.

Aunque el ascenso de primera con el que culmina el puerto solo tiene 3.6 kilómetros de extensión, se trata de rampas de hasta el 24 % y una media del 12 %. El único ‘descanso’ para las piernas está entre el kilómetro 2-3, que trae un tramo del 4.25 % antes del remate de la etapa, donde saltarán chispas entre los candidatos a la general.

La salida está programada para las 5:40 de la mañana (hora de Colombia) con la transmisión de ESPN y Caracol Sports. A través de SEMANA, podrá seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de los colombianos antes, durante y después de una jornada que se antoja determinante para la general.

Clasificación general - Vuelta a España 2022

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) - 29:28:19

2. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:28

3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:01

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 1:47

5. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) a 2:02

6. Simon Yates (GBR/BikeExchange) a 2:05

7. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 2:44

8. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 2:51

9. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 2:59

10. Thymen Arensman (NED/DSM) a 3:18