Por “dolores muy crónicos”, un top 5 de la edición 2021 abandona el Tour de Francia 2022

Pour célébrer la victoire de @BobJungels, nous vous faisons gagner 10 clés Pro Cycling Manager.



RT ce tweet pour jouer.



To celebrate Bob's victory, we give away 10 Pro Cycling manager key.



RT this tweet to play. #AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/1MfRReYD0j