Preocupante situación en Astana pone en problemas a ‘Supermán’ López

Miguel Ángel López arrancó el 2022 con un tercer lugar en la Vuelta a Andalucía que empieza a revelar sus cartas para las dos grandes que disputará esta temporada, corriendo como líder junto al experimentado Vincenzo Nibali y el corredor local Alexei Lutsenko.

El boyacense se ha mostrado contento de volver al Team Astana y tener la confianza de sus directores, contrario a lo que vivió en Movistar, pero sabe que será mucho más difícil pelear por las primeras posiciones en las carreras de tres semanas. De cualquier modo, los esfuerzos de Supermán están enfocados en encontrar sensaciones positivas a menos de 100 días para que inicie el Giro de Italia.

López será líder del equipo kazajo este sábado en la disputa de la Strade Bianche, competencia de un solo día que se disputa en el territorio de Toscana, región ubicada en el centro del territorio italiano. Gianni Moscón será el escudero del nacido en Pesca para buscar una victoria en medio de los problemas económicos que vive el Astana en este primer trimestre del año.

De acuerdo al portal Velonews, los miembros del equipo aún no han recibido salarios del 2022. “Según varias fuentes dentro y alrededor del equipo, a los corredores aún no se les ha pagado sus salarios de enero, mientras que se supone que sus cuotas de febrero se pagarán entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. A partir del 1 de marzo aún no han llegado”, indica la información.

Ni Superman ni sus compañeros han pensando en retirarse de las carreras, pero la situación podría complicarse si no resuelven el tema económico en los próximos días. “Un portavoz del equipo agregó que podría publicarse una declaración” para aclarar lo sucedido, indica el medio que contacto a los directores del equipo pero no obtuvo respuesta.

Velonews aporta que las fuentes aseguran que “el equipo siempre ha tenido problemas al inicio de año, retrasando habitualmente la cuota de enero. Sin embargo la reciente inestabilidad política en Kazajstán ha dado a estos retrasos en los pagos de 2022 una mayor importancia y conmoción”.

Y es que ese país estuvo inmerso en graves protestas sociales por el alza en el precio del gas y la electricidad durante el mes de enero. El presidente incluso pidió que el ejército y la policía defendiera con todo su arsenal las instituciones del estado, creando una alerta internacional por una presunta violación de los derechos humanos.

Recordando que el Team Astana recibe financiamiento de del fondo soberano estatal Samruk Kazyna, la demora en los pagos sería una consecuencia de los disturbios y la situación económica del país.

Por ahora lo único confirmado es que ‘Supermán’ López hará la Strade Bianche este fin de semana, reemplazando a Nibali por los problemas de salud que le ocasionó salir positivo para covid-19 en febrero.

La carrera italiana no contará con los vencedores de las dos anteriores ediciones (Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel), pero tendrá como atractivos en los caminos de grava de la Toscana a grandes nombres del pelotón como Tadej Pogacar y Julian Alaphilippe.

Pogacar, campeón de los dos últimos Tour de Francia, no se ha perdido ninguna edición de esta cita desde sus inicios como profesional en 2019. No es el único corredor fascinado por esta carrera italiana, de creación reciente (2007), pero ya comparada con las grandes clásicas a pesar de tener una distancia sensiblemente inferior (184 km).

“No es un secreto para nadie que la Strade Bianche es una carrera que me gusta mucho y que me gustaría ganar”, declaró Pogacar, que empezó su temporada la pasada semana en el UAE Tour, donde fue el vencedor. El objetivo es que el colombiano pueda entrar en ese grupo de favoritos por el título que también incluye al español Alejandro Valverde.