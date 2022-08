Rigoberto Urán ya tiene clara su estrategia para sorprender en la Vuelta a España 2022, ¿cuál es?

Los colombianos siguen su camino en la Vuelta a España 2022 y este jueves afrontan la primera etapa con final en alto. Sin duda alguna, este nuevo día de competencia definirá muchas situaciones de carreras y dejará ver qué ciclistas están en óptimas condiciones para pensar en la victoria.

La etapa 6 es catalogada como de montaña con 181,2 kilómetros entre Bilbao y Ascensión al Pico Jano, ubicado en el municipio de San Miguel de Aguayo.

Esta carrera contará con un premio de montaña de segunda categoría a los 77,7 km, uno de primera con bonificación a los 145,8 km y el último de primera está ubicado al final de la etapa. Entre los dos últimos puertos, los ciclistas pasaron por el esprint intermedio después del descenso del Collada De Brenes y previo al ascenso al Pico Jano.

Antes de salir a hacer este trayecto, Rigoberto Urán analizó la carrera, contó cómo está y hasta explicó una de esas estrategias que pueden definir la competencia. Por medio de la cuenta de Instagram Go Rigo Go, la oficial de su tienda, el pedalista antioqueño expresó que está “concentrado” para este nuevo reto en la ronda española.

El Toro de Urrao considera que la etapa de este jueves es “importante con ese final en alto, con 10 kilómetros para arriba”. E indicó que “seguramente hoy para la clasificación general va a ser muy importante”.

En lo personal, Rigo espera “estar ahí con todo, que funcionen las piernas, que todo vaya bien” en esta jornada de alta montaña.

“A veces uno amanece que le cuesta como arrancar por el cansancio. Llegas aquí como medio ahuevado, como dormido, te montas en la bicicleta y vas de una maravilla”, agregó.

En cambio, “otras veces sucede lo contrario” cuando menos se lo esperan: “Te levantas y dice: ‘Jueputa hoy sí es el día’. Y desayuna uno motivado, llegas ahí con toda la moral... sale de la carrera y tenga, hijueputa, a perseguir”.

Por eso, Rigoberto Urán explicó que “es mejor mantener el bajo perfil, ir calmado y en carrera despertar”.

La música de Rigo

Rigo tuvo una interesante conversación en sus redes sociales y reveló qué música le gusta poner en el bus antes de salir a carrera. “Aquí todos ponen un poquito, porque hay malparidos que no les gusta la música de uno”, expresó en la cuenta oficial de Go Rigo Go, junto al medio Just Cycling Channel.

Como solución, en el equipo estadounidense se turnan para ponerlas canciones: “Entonces nos alternamos, cada uno pone diez canciones y de a poquito cada uno va poniendo ahí”.

Al ser cercano a la capital de Antioquia, que también es considerada como la capital del reguetón, el pedalista de 35 años expresó que pone “puro perreo activo” y destacó que Medellín tiene “una calidad muy grande” en ese género musical.

“Yo los pongo a tirar desde el Ferxxo (Feid), le pones ahí la vuelta con el Ferxxo, Karol G, Blessed, Ryan Castro... Ya otros niveles como Balvin, Maluma”.

Para Rigoberto Urán es “una chimba todo eso” y que se “escucha de todo” en el bus del EF Education-EasyPost. “Ya después se escucha, cuando los ponía hace diez años, vallenatico de vez en cuanto, que no falte el patrón Carlos Vives ahí”.

“La música es de las mejores relajaciones que hay, se distrae uno un poquito de la presión que mantenemos acá. Pero la presión es buena”, finalizó el experimentado corredor.