“Su cucho miró pa’ atrás y lo clavaron”: Rigoberto Urán aconsejó a su hija contándole su derrota en los Olímpicos Londres 2012

Rigoberto Urán no solo sobresale cada vez que se para en los pedales en busca de una victoria de etapa. El ciclista antioqueño también destaca como empresario y como papá de Carlota, su hija junto a Michelle Durango, que el próximo 1 de marzo cumplirá 2 años.

Como buen padre, el pedalista nacido en Urrao ya le recomienda a su hija a recorrer la carretera, aunque no sea en bicicleta, sino en monopatín. Lo hace recordándole los trofeos que quizá se le escaparon por no seguir las instrucciones y no estar atento, pero sobre todo, por no mirar pa’delante.

Rigo, que este año participará en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, quizá compartiendo el liderato en la ronda gala con Richard Carapaz, subió un video en sus redes sociales explicándole a Carlota cómo es que debe andar.

En la grabación se ve al ciclista de 36 años de edad jalando con unos cauchos el monopatín en el que está subida su hija a la vez que le repite una lección.

Mi amor escuché al cucho! pic.twitter.com/Yk24t1P00s — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) January 27, 2023

“Amor, le digo una cosa, ¿sabe qué? Es mejor que mire pa’ delante, mi amor. Mire pa’ delante, porque su cucho ha mirado dos veces para atrás y van dos veces que lo han clavado. Le digo cuáles: nada más en el Giro de Italia y los Juegos Olímpicos, entonces escuche al cucho, mire pa’ delante, que van y la clavan por allá y después que no se qué putas. Lo ponen a perder a uno el año. Eso, pa’l frente. Pa’l frente”, dice Rigoberto Urán en la grabación.

La que le pasó a Rigo en los Olímpicos de Londres

Los Juegos Olímpicos a los que hizo referencia Rigo fueron los de Londres, en los que estuvo a punto de ganar la presea de oro, aunque la ilusión se le escapó por culpa de Aleksandr Vinokúrov, con quien esprintó hasta la llegada de la competencia de ruta, frente al Palacio de Buckingham, y finalmente perdió.

El colombiano Rigoberto Urán alcanzó la medalla de plata en los Olímpicos de Londres 2012 - Foto: @UranRigoberto

El error de Rigo en ese entonces, cuando tenía 25 años de edad, fue voltear a ver si el kazajo Vinokúrov estaba tras él, movimiento que fue aprovechado por su rival para atacarlo y vencer apenas a unos metros de la línea de meta. En ese entonces, quien se quedó con la medalla de bronce fue el noruego Alexander Kristoff.

Qué ocurrió en el Giro de Italia con Nairo

La edición del Giro de Italia de la que Rigoberto Urán le habló a su hija fue la de 2014, en la que fue segundo, superado solo por su compatriota, el boyacense Nairo Quintana, que en ese entonces militaba en las filas del Movistar Team.

Nairo Quintana y Rigoberto Urán chocan las manos en el podio del Giro de Italia 2014 - Foto: Getty Images

Giro fue el líder de la competencia hasta la etapa 16, en la que perdió la maglia rosa con Nairo, quien al parecer lo atacó junto con dos pedalistas más mientras, al parecer, la organización levantó la bandera roja para que desaceleraran debido a las condiciones climáticas. Lo que se dice fue que, mientras el antioqueño mermó la marcha, el boyacense no.

“La vida te pone donde tienes que estar. Si uno mirara hacia atrás, no podría vivir contento. En esa ocasión nos atacaron con la bandera roja arriba, pero son las situaciones que se dan en la carrera. En ese momento me dolió, porque cuando uno ve la bandera roja significa que uno tiene que parar, pero en Italia es que continúen. Son momentos que uno tiene que vivir y ya está”, dijo tiempo atrás Rigobero Urán en conversación con RTVE.

Rigoberto Urán, mano a mano con Chris Froome en el Tour de Francia 2017. - Foto: Le Tour De France

El Toro de Urrao además fue segundo en el Giro 2013, superado por el italiano Vincenzo Nibali, y del Tour de Francia 2017, detrás de Chris Froome.