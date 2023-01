Miguel Ángel López no se quedó callado y mandó mensaje de apoyo a Nairo Quintana: “no nos vamos a dar por vencidos”

El nombre de Nairo Quintana se convirtió este miércoles en tendencia, luego de que anunciara, en una rueda de prensa ofrecida en Bogotá, que no se retirará del ciclismo, a pesar de las especulaciones que se habían dicho en días anteriores. El ciclista colombiano aseguró, en un emotivo discurso, que no “se rendirá” y que ahora “está más fuerte que nunca” para dar la batalla en este 2023.

Y es que el colombiano no tuvo sus mejores meses, luego que la UCI (Unión Ciclista Internacional) lo sancionara por presunto uso de la sustancia de tramadol en el pasado Tour de Francia, competencia donde logró un ejemplar sexto puesto en la general.

Luego de ello, Nairo aseguró que era inocente y que siempre ha defendido un ciclismo limpio en una carrera donde no ha tenido polémicas de este tipo.

Rueda de Prensa Nairo Quintana. Bogotá Enero 25 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: Juan Carlos Sierra

Bajo este panorama, y luego de sus emotivas palabras, desde el mundo del deporte pedal mandaron diversos mensajes en son de apoyo al boyacense. Uno de los que hizo más ruido fue el del colombiano Miguel Ángel López, corredor que también se vio envuelto en una polémica en los últimos meses que lo llevó a ser expulsado del equipo Astana.

López, que actualmente se encuentra corriendo con el Team Medellín, mandó un sentido mensaje de apoyo a Nairo Quintana, compadeciéndose de su situación, ya que él también ha sufrido la “injusticia”. “Sabía que Nairo no se iba a retirar, todo eran especulaciones que no iban a ningún lado. Nairo no se rinde así como así porque es un gran luchador, una persona que consigue lo que quiere. Estoy seguro de que va a seguir luchando”, dijo el corredor.

“Los dos somos jóvenes, yo tengo 28 años y Nairo 32, nos quedan varios años buenos de ciclismo y por injusticias de la vida no nos vamos a dar por vencidos. Yo voy a seguir para adelante y pensando competir”, agregó, haciendo referencia al caso Maynar donde se vio salpicado.

Nairo Quintana y 'Supermán' López hablando durante el Tour de Francia 2020 - Foto: Getty Images

Cabe anotar que luego de su caso, López también defendió su inocencia, asegurando que no está metido en algo de dopaje. “Seguimos adelante porque se suponía que era un mal entendido. No tengo doping, mi pasaporte biológico está intacto. Salir de esa manera fue algo duro un 15 de diciembre, para Navidad fue algo duro”, dijo en su momento.

Higuita también mandó su aliento a Nairo

Sergio Higuita, por ejemplo, sacó un espacio en medio de su agitado presente en la vuelta a San Juan para decir: “Para mí es una decisión acertada porque un ciclista de la talla de Nairo no se puede retirar así con este panorama. Esperemos que pueda conseguir equipo, que vuelva al WorldTour como él quiere. Hay que tener fe porque es uno de nuestros referentes más grandes”.

A la par de esto, sorprendió al asegurar que no estaría en desacuerdo con un posible llamado del cafetero al Bora-Hansgrohe, cuadro alemán al cual pertenece: “El que manda es el pluma blanca, el jefe”, dijo. Pero si sus anhelos pudieron hacerse realidad, “estuviera acá también”.

“Es uno de nuestros corredores más importantes. Es el ciclista más ganador de Latinoamérica, es demasiado importante, de los mejores del mundo en la historia del ciclismo. Tiene un gran potencial, lo sigue teniendo. Mantenerse durante tantos años activo, es un ciclista que se le ve el profesionalismo, entrega y sacrificio”, agregó sobre su admiración hacia Quintana. Para finalizar, confesó que durante un largo tiempo fue su ídolo de niño y que ahora, compartir con él se ha vuelto un privilegio.

Nairo e Higuita son los grandes candidatos del país para pelear por la general - Foto: Getty Images

“Para mí ha sido un ejemplo. Yo tenía un cartel de él cuando yo tenía 12 años. Salimos del mismo sitio. Cuando él estaba en Colombia es Pasión, yo estaba en el Club Nueva Generación, que es del papá de Luis Fernando Saldarriaga, en ese tiempo director de él. Entonces, siempre tuvimos una cercanía con Nairo Quintana, con Esteban Chaves, Sergio Luis Henao. Siempre ha sido un ídolo para los niños y jóvenes, para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Es una emoción demasiada bonita cuando yo entrenaba, escalaba en Medellín y me imaginaba que era Nairo, que iba a reventar a todos como lo hacía él en el Tour de Francia”, relató.