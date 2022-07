Tour de Francia 2022 | “Cada uno tiene sus opiniones”, le dice Nairo a Egan

Nairo Quintana, ciclista colombiano al servicio del Arkéa-Samsic, arrancó por el sueño amarillo. Campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, el pedalista boyacense no desiste, por más que parezca imposible, en su intención de alcanzar el Tour de Francia, la única de las tres grandes que le hace falta.

Nairo, que casi se cae en la primera etapa, que fue una crono, le dedicó unos minutos a SEMANA para hablar de todo un poco. En el marco de sus declaraciones y de sus expectativas de llegar al podio de esta edición del Tour de Francia, surgió la pregunta respecto a Egan Bernal. Egan fue campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021 y, al igual que Nairo, la hace falta una grande, en este caso la Vuelta a España. Bernal se sigue recuperando tras chocar con un vehículo parqueado en Colombia y aún no se sabe si estará en el país ibérico con el Ineos, su equipo, para luchar por el título que anhela. En el marco de su recuperación, el oriundo de Zipaquirá se ha dedicado a enviar mensajes desde su cuenta en Twitter, la gran mayoría con contenido político. Desde Instagram ha hecho lo propio y, al margen de sus mensajes políticos, ha informado cómo va su puesta a punto para volver a la competencia de máximo nivel en el ciclismo.

“Fue bonito mientras duró. Par días en Dinamarca, en la salida del Tour De Francia con algunos invitados mostrando cómo funciona el equipo.. Ahora vuelvo a casa porque hay algo de trabajo por hacer”, escribió Egan Bernal recientemente a través de su cuenta en Twitter.

“Hazlo, y si te da miedo. Entonces, hazlo con miedo”, escribió en otro mensaje que acompañó con un video en el cual se le ve montando bicicleta con miras a su recuperación total.

“Expectativa vs. realidad”, escribió en otro mensaje y dando cuenta del cansancio que aún siente. Previo a ello, su aclaración política terminadas las elecciones presidenciales en Colombia.

“A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!!”, aseveró. “Nos guste a muchos o no @petrogustavo es nuestro nuevo presidente, respeto total por cada persona que votó por él (esto es democracia). Va a tener gran responsabilidad con cada uno de ellos y los + 10 millones que estuvimos en contra. Espero demuestre que estábamos equivocados”, indicó. “Pdta. Ningún rencor con nadie, entiendo el desespero social y por lo tanto lo mediático que iba a ser cada mensaje. Yo también quiero ver grande a mi país y aunque en política pensemos diferente con algunos. Trabajo cada día por engrandecerla aún más”, puntualizó al respecto.

Bajo ese contexto, Nairo, desde Copenhague (Dinamarca), opinó: “Es muy bueno e importante que todos podamos expresas nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. En esta ocasión lo hicimos por un mejor país y cada uno tiene sus opiniones. En nuestro caso yo tenía las mías y Egan las de él y, lo que es claro, es que cada uno de los colombianos tenía su opinión, pero no por eso tenemos que estar en guerra, en pelea. Por eso también nuestra campaña ‘Colombia es uno solo’ y no importa si es blanco, si es verde, izquierda o de derecha, ni azul, ni rojo. Lo importante es que somos amarillo, azul y rojo, un solo color que nos une, la bandera y tenemos que todos ir en la misma dirección”.

Nairo, de 32 años de edad, compite por novena ocasión en el Tour de Francia. Después de ocho participaciones, el ciclista de 32 años de edad sabe muy bien cómo es correr este tipo de carreras y tiene la experiencia necesaria para saber cuáles son sus oportunidades, las que se espera sean altas.