Tour de Francia 2022: La fuga da el espectáculo rumbo a Châtel con un osado Bob Jungels

Por primera vez en el Tour de Francia 2022, el pelotón le dio el aval a la fuga para que fuese la gran protagonista y consiguiera llevarse la etapa del día. Fue en el recorrido entre Agle y Chatel Les Portes du Soleil en la que Bob Jungels (AG2R Citroën) decidió tomar las riendas de la carrera para irse en solitario rumbo a la meta y conseguir una heroica victoria en un día en el que Rigoberto Urán (EF Education-Easy Post) fue protagonista, pero en el que las fuerzas no le dieron para dar la batalla en el tramo final.

El inicio de la jornada del día, como era de esperarse, tuvo varios movimientos y la fuga no tardó en armarse. Con un primer puerto de montaña a poco más de 30 kilómetros de iniciada la carrera en Bellevue, un puñado de ciclistas decidió irse al frente de la carrera y comenzar a sacarle diferencias al pelotón, entre los que por primera vez un colombiano decidió animarse a hacer parte de este grupo.

Rigoberto Urán, ante haber perdido algo de tiempo en la jornada anterior frente al grupo principal y la necesidad de buscar recuperar algo, no dudó un solo segundo en pegarse a la rueda del amplio grupo que comenzó a separarse del pelotón. Los accidentes no faltaron en el grupo principal, el cual tuvo un pequeño corte por una caída que se presentó en los primeros kilómetros. Sin embargo, los más afectados no tardaron en reintegrarse en a este lote.

⏪🏁148 km



¡Ya tenemos el grupo formado! Grandes nombres en la fuga del día.



2⃣1⃣ ciclistas con el colombiano #141 @UranRigoberto🇨🇴#TDF2022 pic.twitter.com/KhIa54qM6l — Tour de France COL (@letour_col) July 10, 2022

Por su parte, entre los ciclistas que acompañaban al colombiano, quien era el mejor de la general estaban: Luis León Sánchez (TBV), Warren Barguil (ARK), Bob Jungels (ACT), Patrick Konrad (BOH), Brandon Mcnulty (UAD), Lennard Kämna (BOH), Thibaut Pinot (GFC), Edvald Boasson-hagen (TEN), Hugo Houle (IPT), Wout Van Aert (TJV), Ion Izaguirre (COF), Nils Politt (BOH), Simon Geschke (COF), Jasper Stuyven (TFS), Franck Bonnamour (BBK), Pierre Latour (TEN), Benoît Cosnefroy (ACT), Kobe Goossens (IWG), Joseph Dombrowski (AST), Carlos Verona (MOV), Jonathan Castroviejo (IGD) y Guy Niv (IPT).

Ya con la fuga lanzada y con permiso del pelotón, la fuga luchó por los primeros puntos del puerto de montaña en Bellevue, el cual terminó coronando en primera posición Castroviejo. Asimismo, lo hicieron en el esprint intermedio que tuvo a Van Aert (Jumbo Visma) como gran vencedor para llevarse la mayor cantidad de puntos, seguido por Politt (Bora–Hansgrohe) y León Sánchez (Bahrain Victorious).

Con el pasar de los kilómetros y con el ascenso rumbo al puerto de montaña de segunda categoría, la Col des Mosses, la fuga consiguió sacarle, en un punto, más de tres minutos de diferencia al lote donde marchaba el dueño del maillot amaraillo, Tadej Pogačar (UAE Team), y que hasta puso al Toro de Urrao como líder virtual de la general, una muestra que el ciclista del EF Education aún tiene ganas de ser protagonista en las carreteras y que el golpe sufrido tras la caída en la etapa 8 no lo dejó maltrecho.

Superado el Col des Mosses, coronado por Latour, la fuga apretó en el descenso y consiguió ampliar diferencias. Sin embargo, rumbo al tercer puerto, uno de primera categoría en la Col de la Croix, el UAE Team se puso a trabajar para su líder y evitar que las diferencias no superaran los cuatro minutos para mantener bajo control a los escapados, quienes vieron como Jungels (AG2R Citroën Team) y Geschke (Cofidis) abrían un hueco de 27 segundos.

El ascenso al Col des Mosses, coronado por el corredor del Cofidis, dejó a varios escapados colgados y el grupo se fue desintegrando, así como el tiempo que le tenían al pelotón que, llegado al punto más alto de este puerto, ya era de 2′20′', cuando alcanzaron a estar a poco más de tres minutos, mientras que los dos pedalistas que armaron una fuga de la fuga, les sacaban otros 30 segundos.

🏁 48 km



¡@BobJungels coge ventaja! Tras arrancar en los últimos metros de la anterior cota, el luxemburgués, se marcha en solitario.



40" sobre el grupo de fugados que ha perdido varias unidades. ¡Sigue @UranRigoberto🇨🇴 en la fuga!#TDF2022 pic.twitter.com/FtQr0nzqYZ — Tour de France COL (@letour_col) July 10, 2022

En el descenso, Jungels consiguió ampliar la diferencia en solitario, mientras que el pelotón, comandado por el UAE Emirates, apretaba el acelerador y quebrara el grupo, pensando en reducir la mayor cantidad de tiempo frente a la fuga y en la que Rigo siempre estuvo presente. Esto de cara a lo que tendrían que afrontar sobre el cierre de la etapa, el ascenso al segundo puerto del día de primera categoría, el Pas de Morgins.

No obstante, el UAE, con menos gregarios cada vez que avanzaba la carrera, se vio obligado a bajarle el ritmo y, a falta de 24 kilómetros, las diferencias eran mayores. Jungels se posicionaba a 2′10′' de la fuga, grupo en el que marchaba el Toro de Urrao y a 3′23′' del lote de favoritos.

Sin embargo, Pinot, corredor del Groupama–FDJ y quien marchaba con el lote de escapados, no quiso quedarse sin dar la pelea y lanzó un ataque con el que logró desengancharse y dejar atrás al colombiano y al resto de ciclistas.

Desafortunadamente, para Rigo, las piernas no le dieron para seguir metido en la pelea y fue absorbido por el pelotón al que tampoco le pudo seguir el paso. Con el colombiano controlado, el lote en el que marchaba el dueño del maillot amarillo, le dio permiso a los escapados para seguir adelante con su hazaña. Jungels se mantuvo al frente y se convirtió en el nuevo líder al llevarse los 10 puntos en Morgins, Pinot le montó la perseguidera, así como Verona y Castroviejo, quienes armaron un tercer grupo en la parte de atrás.

⏪ ¡EMOCIÓN hasta el último metro!



🏆 Revive el ÚLTIMO KILÓMETRO de la victoria de @BobJungels en la etapa 9⃣.#TDF2022 pic.twitter.com/qIlaDJWy0k — Tour de France COL (@letour_col) July 10, 2022

Sin embargo, ni el francés ni los españoles tuvieron los kilómetros y la fuerza suficiente como para alcanzar a Jungels, quien consiguió su primera victoria en la presente edición del Tour de Francia 2022 y, además, rompió una racha negativa de 11 años en la que un luxemburgués no ganaba en suelo francés.

La mala noticia para Colombia llegó por parte de ‘Rigo’ y Daniel Felipe Martínez (INEOS), quienes perdieron una gran cantidad de tiempo frente al líder de la general y, de paso, casi que sentencian su posibilidades de luchar por vestirse de amarillo. Sin embargo, no todo se puede decir que está perdido para que alguno de los escarabajos colombianos siga ilusionando al país con hacer una buena carrera y meterse entre los mejores, ya que Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) hizo una gran etapa, la cual le dio la posibilidad de meterse entre los 10 mejores del Tour de Francia 2022.