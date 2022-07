Tour de Francia: Quintana y Urán dieron muestras de las duras caídas que sufrieron en la etapa 8

Se acerca el final de la primera semana en el Tour de Francia 2022, y con ella, un sinnúmero de imprevistos que han sufrido los ciclistas colombianos que luchan por la clasificación general. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez, son los responsables de llevar la bandera de Colombia a lo más alto.

Sin embargo, este sábado, en la jornada 8, un imprevisto dañó en gran parte los planes de los escarabajos que buscaban un golpe en esta jornada. La competencia tuvo un inicio colapsado, esto por la caída de varios corredores en los primeros kilómetros del recorrido entre Dole y Lausanne.

Para la mala fortuna de la representación colombiana, Nairo Quintana fue uno de los ciclistas que se vio afectado en la caída masiva que hasta dejó a un pedalista retirado. Otro colombiano con golpes fue Rigoberto Urán, quien debió ser atendido por los médicos del equipo sin necesidad de bajarse de la bicicleta.

🏁 88 km



🚑 #141 @UranRigoberto 🇨🇴 ha sido atendido en el codo por el médico de carrera.



El colombiano se ha visto implicado en la caída de los primeros kilómetros.#TDF2022 pic.twitter.com/gbMlNjacKv — Tour de France COL (@letour_col) July 9, 2022

Luego de la caótica jornada que tuvo final en lo alto, Rigo Urán y Nairo Quintana dieron muestra al lente de SEMANA en la Ruta, la dureza de sus caídas, dejando un par de raspaduras y dolencias en varias articulaciones de su cuerpo.

El primero en hacerlo fue Nairo, quien tuvo un golpe en su rodilla y muñeca izquierda. Al llegar al bus de su equipo, Nairo fue atendido de inmediato con hielo para bajar la magnitud del dolor. Intentando explicar lo sucedido, el pedalista de 32 años dijo que “hay momentos que no puede elegir” y, pese a hacer “todo lo posible por evitar” la caída, se fue al suelo con los demás. “Estaba adelante, estaba bien concentrado, pero no fui capaz de librarla”, anotó.

Sobre si esta caída afectará su desempeño en la etapa de este domingo, que es de alta montaña, indicó que no lo sabe porque “hasta ahora está pasando la adrenalina”, ya que en la carrera se “sigue como si no pasó nada”. Eso sí, dio un parte de tranquilidad al decir que “parece que no es nada grave”.

Se viene la alta montaña

Ahora, la novena etapa de la grande boucle hará el domingo un recorrido por Suiza antes de llegar hasta la frontera y volver a Chatel, la víspera de la jornada de descanso en Morzine.

Tres cantones (Vaud, Friburgo, Valais) serán visitados en el recorrido de 192,9 kilómetros, casi íntegramente en territorio suizo. La frontera, en la cima del Paso de Morgins, a 1.377 metros, estará a 8 kilómetros de la llegada.

Ante la salida, cerca de la sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI), la carrera irá a lo largo del lago Leman y pasará por el valle turístico de La Gruyere, para atacar el Col de Les Mosses (segunda categoría) y después el Col de La Croix, una subida más dura, clasificada como de primera categoría (8,1 km a 7,6 %).

La carrera pasará de nuevo por Aigle, para abordar la larga ascensión del Paso de Morgins (15,4 km a 6,1 %, primera categoría).

Así está la clasificación general

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 28:56:16

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 0:39

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 1:14

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 1:22

5. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 1:35

6. Romain Bardet (Team DSM) - 1:36

7. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) - 1:39

8. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) - 1:41

9. Enric Mas (Movistar Team) - 1:47

10. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 1:59

11. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 2:10

...