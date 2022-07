Tour de Francia 2022: recorrido, canal y hora para ver en vivo la etapa 13

Luego de dos días de alta montaña, donde los ataques y el cambio de líder fue protagonista, la decimotercera etapa del Tour de Francia, el viernes, supone el regreso al llano tras el memorable paso por los Alpes, para alivio de los esprínteres, con un recorrido de 192,6 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Saint-Etienne.

Con la cordillera alpina en el retrovisor, la carrera evita la mayoría de los relieves de la región, con la excepción notable del Col de Parménie, un obstáculo clasificado de 2.ª categoría (5,1 km al 6,6 %) que podría servir de trampolín para corredores aventureros, a más de 110 kilómetros para meta.

La línea de meta se halla cerca del estadio Geoffroy-Guichard, hogar del histórico equipo de fútbol Saint-Étienne, al final de una recta de 350 metros.

Saint-Étienne (173.000 habitantes) recibe un final de etapa por 27.ª ocasión desde 1950. Y lo hace tres años después de la última llegada del Tour y la victoria del belga Thomas de Gendt.

“Los esprínteres deberían aprovechar esta rara ocasión para ellos de brillar”, afirma el director de carrera Thierry Gouvenou, que optó por suavizar el recorrido, “por una cuestión de equilibrio entre etapas”.

La salida desde Bourg d’Oisans tendrá lugar a las 6:05 de la mañana hora colombiana y tendrá su llegada a Saint-Étienne sobre las 10:37 a. m. desde que se respete el promedio de velocidad calculado, 45 km/h.

“Tengo suerte”: Jonas Vingegaard

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) defendió este jueves por primera vez el maillot amarillo en la undécima etapa del Tour de Francia, en el que esperaba que el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) atacara para recuperar el liderato, una lucha que se resolverá “en un mano a mano” entre ambos.

“Tengo la suerte de que me apoya un equipo que probablemente sea el mejor de este Tour, como quedó patente ayer y también hoy. Tengo una confianza enorme en mis compañeros. Pero, tarde o temprano, la carrera se resolverá en una mano y ese día es cuando debo estar fuerte para ganar”, dijo.

El danés acabó sexto en la undécima jornada y mostró su fortaleza para defenderse ante el esloveno. “Tuve piernas para seguir los ataques de Tadej en la última subida, pero no sabía si iba a tener fuerzas para dejarle atrás y no quería mostrarme vulnerable. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera contraatacado y él me hubiera remachado?”, se preguntó.

Tras superar al dos veces campeón de la ronda francesa y sacarle 2:22 en la general, Vingegaard mostró su alegría al vestir el maillot amarillo. “Ayer fue difícil quedarme dormido con la emoción. Hoy ha sido un día duro, con mucho desnivel acumulado; pero también un día bonito por todo el apoyo que he recibido desde las cunetas. Creo que había un montón de aficionados daneses”, sentenció.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 46:28:46

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 2:26

4. Romain Bardet (Team DSM), a 2:35

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 3:44

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 3:58

7. David Gaudu (Groupama - FDJ), a 4:07

8. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), a 7:39

9. Enric Mas, Movistar Team, a 9:32

10. Aleksandr Vlasov (BORA - Hansgrohe), a 10:06.

*Con información de Europa Press y la AFP.