Video | Compañero de Dani Martínez entregó noticias sobre salud del colombiano en Tour de Francia

El Tour de Francia 2022 empieza a tocar su recta final con el fin de la segunda semana, la cual tuvo grandes emociones en la montaña y una batalla épica entre los favoritos que quedaron perfilados a pelear en los Pirineos por el maillot amarillo del líder.

Por el lado de los colombianos, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) figura como el mejor en la general, ubicándose sexto, mientras que Rigo Urán (EF Education - EasyPost) y Dani Martínez (INEOS Grenadiers) ya se encuentran por fuera de toda posibilidad.

Y es que estos dos últimos no han podido tener su mejor actuación en la carrera debido a problemas en su salud. Por parte de Rigo, las caídas han hecho mella para perder una gran cantidad de tiempo en la general, mientras que Martínez no ha podido brillar por quebrantos en su salud durante varios días, los cuales, incluso, lo hicieron pensar en retirarse.

Según lo conocido por SEMANA en La Ruta, que se encuentra en suelo francés, Martínez tuvo complicaciones en su garganta, lo cual no le permitió tener sus mejores días en la montaña. Días después, el colombiano pudo confirmarlo en sus redes sociales.

“Llevaba 3 días complicados de salud, siguiendo ahí al pie del cañón, pero ya hoy el cuerpo no me dio pa’más. Mañana día de descanso, que aprovecharé bastante, y ya miraremos el futuro cercano con más calma”, escribió en su cuenta de Instagram el mismo ciclista colombiano.

Esto se lo confirmó a SEMANA en La Ruta, Jonathan Castroviejo, compañero de equipo de Martínez: “Hemos estado los dos parecidos y él también se está recuperando poco a poco. Le comenzaron un poco antes los problemas de salud, pero ya está algo mejor”, aseguró el español.

Ante el empedrado Tour de Francia que ha tenido el ciclista colombiano, su compañero no descartó en que con la mejoría que ha sentido Martínez, “pueda dar la batalla en la etapa”, agregó Castroviejo.

En cuanto tiene que ver a los problemas de salud que tuvo que enfrentar el corredor español y que dan una que otra idea por lo que tuvo que atravesar Martínez, el ciclista del INEOS reveló: “Después del día de descanso me levanté con una infección en el pecho y algo de fiebre”.

Asimismo, Castroviejo dejó claro que uno de los factores que no les ha ayudado mucho para sentirse en plenas condiciones son las condiciones climáticas en las que han tenido que correr las diferentes etapas: “El calor no es que haya ayudado demasiado. He intentado sobrevivir en la fuga y para la etapa 14 es el día en el que mejor me he levantado, pero intentaré recuperar para afrontar los Pirineos la próxima semana”.

A pesar de que Martínez no pudo cumplir con las expectativas como uno de los líderes del equipo, el ciclista colombiano aún espera poder dar la sorpresa en alguna que otra etapa de las que quedan en este Tour. De todas formas, para Castroviejo el trabajo del INEOS no es para descartar, “ya que nos encontramos como líderes por equipos, estamos ahí metidos en la general, así que creo que estamos haciendo un buen Tour e intentaremos ganar etapas”, concluyó.