Video | Entre risas y con buen marketing, Rigo mostró sus cicatrices tras las fuertes caídas

Las últimas semanas para el ciclista Rigoberto Urán no han sido las mejores, pues en sus últimas dos carreras (Lieja-Bastoña-Lieja y Tour de Romandía) sufrió fuertes caídas que lo hicieron pasar por el hospital.

En primera instancia, después de la clásica que se disputa en suelo belga, Rigo dio evidencia de la caótica jornada que vivió allí. Con sangre en su rostro y con un dolor en su espalda, el ‘Toro de Urrao’ terminó la competencia. “Así terminamos la Lieja, reventados”, aseguró Rigo de entrada donde se le ve con un pequeño corte en su ceja derecha.

“Una hijuep... caída nos eliminó”, completó el colombiano que además expuso en el vídeo las graves heridas de otros compañeros sobre su espalda, brazos y piernas. Luego el colombiano, ya en el vehículo que se dirigía al hotel, mostró el corte sobre su ceja, sumado a un dolor en la espalda que pone en alerta a su equipo. “Tengo una cortadita de nada, pero el dolor que tengo en la espalda es una maravilla ese hijue…”, añadió.

Rigoberto Uran - Foto: Captura de pantallas de instagram / @rigobertouran

Ante esto, Rigo tuvo que ser tratado para estar a tope en el Tour de Romandía, carrera que tampoco pudo terminar luego de sufrir una nueva caída en la primera etapa.

El pasado jueves 28 de abril, casi 24 horas después del desafortunado hecho, Rigo subió un primer video a Instagram mostrando las marcas que le dejó la caída en el hombro izquierdo y la cadera. “Hay partes en las que uno puede caer, pero no en la misma parte donde ya se ha reventado”, explicó a sus seguidores.

“Ayer caímos en ese lado. La parte izquierda, la de hace cuatro años donde nos operaron”, señaló el ciclista, mostrando que su cuerpo quedó lastimado justo al lado de la cicatriz que le dejó aquella cirugía en la clavícula. “Hicimos una radiografía ayer, pero no es muy clara”, agregó.

Un par de horas después de asistir al hospital y someterse a nuevas pruebas, el colombiano reapareció en las redes sociales para informar que el cuerpo médico había encontrado una fractura. “Parece que hay algo roto, cómo le parece. No, qué huevonada”, dijo Rigo con su característico humor.

Ya con la mayoría de heridas curadas, Rigo nuevamente se mostró activo con su humor en sus redes sociales. Este miércoles, el corredor colombiano publicó un video en el que mostró todas las cicatrices que le quedaron luego de las duras caídas.

Sin embargo, la grabación no pasó desapercibida por sus fanáticos, pues más allá de dar evidencia de las raspaduras, Rigo, con su habitual humor, aprovechó para dar propaganda a uno de sus productos, una crema depilatoria de Go Rigo Go. “A todos los que montan bicicleta les voy a mostrar la importancia de usar cuchilla”, dijo de entrada el ciclista mostrando sus heridas.

“Si no hay pelitos, eso sana una belleza”, continuó. “Si van a montar bicicleta, rasúrense, pa’ que sanen, porque eso con pelos es más maluco pa’ que sane”, agregó entre risas.

“Es mejor que vaya con la pata pelada”, aconsejó el campeón colombiano.