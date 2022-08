Vuelta a España 2022 | Mikel Landa solo siente presión por su mamá, ¿por qué?

Por estos días se vive la fiesta de la Vuelta a España 2022, competencia ciclística que en su edición número 77 inició en Países Bajos, siendo la segunda vez que la ronda española comienza en ese país tras la de 2009.

Esta es la cuarta vez que la Vuelta tiene su partida en otro país distinto a España: en 1997 fue en Lisboa (Portugal) y en 1017 en Nimes (Francia).

Antes del inicio de la última grande siempre se dan algunos nombres que aparecen en la lista de favoritos a ganar, como es el caso de Primoz Roglic (Jumbo Visma) que va por su cuarta victoria de manera consecutiva. Entre esos ciclistas a triunfar también aparece Mikel Landa, quien comparte equipo con el colombiano Santiago Buitrago en el Team Bahrain Victorious.

Pese a ese favoritismo, previo al inicio de la Vuelta a España 2022, el ciclista español expresó que no se encuentra en la mejor forma física para afrontar el liderato de la escuadra bahreiní.

“Me gustaría estar competitivo, pero esta vez no llegó en la misma forma que otras veces o en otras carreras. No vengo a luchar por la general, es una pena no estar un poco mejor, pero de todas las maneras lo daré todo esté como esté. Ya veremos si puedo buscar la general o triunfos parciales”, expresó en atención a los medios de comunicación el pasado jueves.

De inmediato, los medios españoles e internacionales empezaron a meterle presión a Landa, quien en las últimas horas respondió de una manera bastante curiosa. En conversación con Marca, el pedalista de 36 años, que fue tercero en el pasado Giro de Italia, manifestó que lo único que lo afecta es lo que le diga su mamá.

Aunque el deporte de las bielas “tiene cosas buenas y cosas malas”, prefiere pensar que es un “afortunado por poder vivir del ciclismo”.

Más allá de “conocer de quién viene esa crítica o esa presión”, Mikel Landa no se deja afectar por los comentarios y dio una respuesta que sorprendió a más de uno.

“A mí, mientras mi madre no me meta esa presión... pocas personas pueden provocar que me afecte lo que me digan. A mí, por suerte, la mía sólo me dice que disfrute y que vuelva a casa bien”, dijo.

Además, entre risas, el experimentado ciclista contó que su mamá no le “pide que gane”, algo que le hace afrontar las carreras con más tranquilidad, y quizá sin tanta responsabilidad.

“Eso va un poco en la forma de ser de cada uno. Por suerte no me ha afectado mucho estos temas. La presión me la he puesto yo y creo que más presión de la que se puede poner uno mismo es difícil que te llegue”, agregó.

El excorredor del Movistar Team considera que lo mejor que se puede tener “es un entorno sano”, que demuestre afecto y “pueda ayudar en los momentos más complicados”.

Dependiendo de lo que suceda en las etapas, puede que Mikel Landa le ceda el liderato a uno de sus compañeros. Y tras el buen desempeño que tuvo en el Giro de Italia 2022, en la que ganó la etapa 17, Santiago Buitrago podría hacerse con ese rótulo sí consigue mantenerse fuerte.