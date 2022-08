¿Oportunidad para Santiago Buitrago? Mikel Landa no se ve como favorito en la Vuelta a España 2022

Este jueves se llevó a cabo la presentación de los equipos que harán parte de la Vuelta a España 2022. En total son 23 escuadras y 183 ciclistas los que estarán compitiendo entre este viernes 19 de agosto y el domingo 11 de septiembre.

La edición 77 de la ronda española tendrá a siete colombianos, esto tras el retiro de Nairo Quintana para asumir su defensa por la descalificación del Tour de Francia y sanción de la UCI por encontrarle tramadol.

Rigoberto Urán y Esteban Chaves estarán representando al EF Education-EasyPost, Juan Sebastián Molano al UAE Team Emirates, Miguel Ángel López y Harold Tejada con el Astana Qazaqstan Team, Santiago Buitrago entró en la lista del Bahrain Victorious y Sergio Higuita aparece en el Bora-Hansgrohe.

Todos ellos estuvieron este jueves en la presentación oficial en Utrecht, Países Bajos, donde iniciará este año la Vuelta a España 2022. Antes del primer día de descanso, el lunes 22 de agosto, las primeras tres etapas se llevarán a cabo en el país ubicado al noroeste de Europa.

Uno de los favoritos en la carrera es Mikel Landa, quien comparte equipo con Santiago Buitrago. Previo al inicio de la competencia, el ciclista español expresó que no se encuentra en la mejor forma física para afrontar el liderato de la escuadra bahreiní.

“Me gustaría estar competitivo, pero esta vez no llegó en la misma forma que otras veces o en otras carreras. No vengo a luchar por la general, es una pena no estar un poco mejor, pero de todas las maneras lo daré todo esté como esté. Ya veremos si puedo buscar la general o triunfos parciales”, expresó en atención a los medios de comunicación.

Ante estas declaraciones, se abre la oportunidad para ver a un Santiago Buitrago con más responsabilidades, y no solo como gregario de lujo, como lo hizo en el Giro de Italia 2022.

Sobre las palabras de Mikel Landa, el pedalista bogotano de 22 años dijo que irán “viendo día a día cómo van los compañeros” y cómo va él. “Las etapas dirán para qué estamos, si para la general o para la búsqueda de etapas”, expresó en Semana en la ruta, que se encuentra en Utrecht y estará cubriendo la Vuelta a lo largo de las 21 etapas.

“Muy contento de empezar esta nueva etapa. Va a ser una Vuelta a España muy bonita”, expresó el ganador de la etapa 17 en el pasado Giro.

Buitrago ingresó a la lista del Bahrain prácticamente a última hora, pero desde antes de ser elegido se estaba preparando para esta carrera. “La ventaja es que pude volver después del Giro a Colombia, estuve allí casi mes y medio. Pude recuperar bien. De paso pude preparar muy bien la Vuelta en casa”, confesó.

A sus 22 años de edad, toma con “mucha motivación” y con “muchas ganas” la oportunidad de estar en la última grande de la temporada, siendo esa su segunda participación en la Vuelta a España tras quedar en el puesto 53 en 2020.

Más allá de haber ganado varias etapas esta temporada, no se confía y afronta este nuevo reto con “tranquilidad y sin ninguna presión” porque quiere “hacerlo bien”, siendo consciente de que “los resultados vendrán” con el pasar de los días.

Por ahora, para Santiago Buitrago “la idea es dar un buen espectáculo” en la Vuelta a España 2022, que inicia este viernes 19 de agosto en Utrecht, Países Bajos, y finaliza el 11 de septiembre en Madrid, España.