Vuelta a España 2022 | Arkéa Samsic tomó una decisión tras el retiro de Nairo Quintana

Esta era una semana muy especial para el Arkéa Samsic y Nairo Quintana, pues habían confirmado la renovación del contrato y se alistaban para correr la edición número 77 de la Vuelta a España 2022. Aunque estaban centrados en sus objetivos deportivos, el miércoles se conoció una noticia que sorprendió al mundo del ciclismo.

La Unión Ciclista internacional (UCI) dio una mala noticia al confirmar que el pedalista boyacense fue ”sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición, establecida en el Reglamento Médico de la Unión Ciclista Internacional (UCI)”, indica el comunicado oficial.

Además, agregan que “los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”. Esta situación promovió la sanción y por ende Nairo ya no es el sexto mejor corredor de la competencia que ganó Jonas Vingegaard el pasado 24 de julio.

Lo más grave del asunto es la pérdida de puntos para su equipo, que busca la licencia World Tour. En total, le quitarían cerca de 400 unidades tras la descalificación del Tour de Francia 2022. Por esa razón, el Arkéa quedaría con 14.171 puntos y bajaría puestos en el ranking UCI.

Después de lo sucedido, Nairo Quintana y la escuadra francesa se pronunciaron sobre este caso y de inmediato empezaron a trabajar en la defensa del ciclista colombiano. Aunque inicialmente aseguraron que el pedalista de 32 años seguiría en planes para la Vuelta a España 2022, este jueves se confirmó que no será así.

Por medio de un video, el mismo Nairo Quintana infirmó que no hará parte de la ronda española y dejó en incertidumbre a los seguidores del deporte de la bielas.

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competencia, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, no me encuentro en condiciones; prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa y estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, manifestó.

Después de ese anunció, se quedó a la espera de un nuevo pronunciamiento del Arkéa Samisc sobre el reemplazo de Nairo para la Vuelta a España 2022. Pese a que tienen derecho a inscribir a otro ciclista, la escuadra francesa decidió afrontar la competencia con solo siete corredores.

“Tras el anuncio de Nairo Quintana de su retirada de la Vuelta Ciclista a España ―decisión tomada de forma conjunta entre el equipo y el corredor―, este último no será sustituido”, informó el Arkéa en un comunicado oficial.

Además, dejaron claro que como equipo “sigue decidido a aspirar al éxito de etapa, aprovechando todas las oportunidades que se presenten durante las tres semanas de carrera”.

Las cosas así, sin Nairo Quintana, el Arkéa Samsic tendrá en la Vuelta a España 2022 a Anthony Delaplace, Clément Russo, Daniel McLay, Elie Gesbert, Simon Guglielmi, Lukasz Owsian y Thibault Guernalec.

La Vuelta a España iniciará este viernes 19 de agosto en Utrecht, Países Bajos, y finalizará el 11 de septiembre en Madrid, España. Antes del primer día de descanso el próximo lunes, las primeras tres etapas se llevarán a cabo en el país ubicado al noroeste de Europa.