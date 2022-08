Vuelta a España 2022 | Richard Carapaz sufre por la covid-19: sensible baja en su equipo

Nearly time to return to #LaVuelta22 action with a 30.9km TT on stage 10 ⏱️



Here are the start times (BST) for the Grenadiers:



13:45 @benjeturner

14:12 @LucasPlapp

14:32 @DylanvanBaarle

15:10 @RichardCarapazM

15:33 @taogeoghegan

15:37 @PavelSivakov

15:49 @_rccarlos pic.twitter.com/y2ev5YMNL5